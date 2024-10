Nacho Cano insiste en el "montaje" del Gobierno contra él: "Quieren tapar sus delitos gordos"

Tras su detención el pasado 9 de julio como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores a raíz de la denuncia de una de las becarias que trabajaban en su espectáculo 'Malinche', Lesly Ochoa, Nacho Cano pasa a la acción y sus abogados ya han anunciado que preparan una querella contra la joven.

Este lunes, la mexicana estaba citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid como perjudicada en la causa contra el exmiembro de Mecano, pero finalmente dicha comparecencia ante el juez se suspendió al presentarse sin abogado, trasladándose al próximo 14 de noviembre. Lejos de retractarse de sus acusaciones después de que una inspección de Trabajo haya demostrado que Nacho no cometió ninguna irregularidad con los artistas en prácticas que actúan en su musical -rechazando así que hubiese una relación laboral encubierta con los becarios-, Lesly asegura que le ofrecieron 3.000 euros y un billete de vuelta a México cuando ella amenazó con denunciar, y que la tuvieron "privada de libertad" encerrada en un hostal durante unas horas. La mexicana, además, se ha reafirmado en que ella y sus compañeros llegaron como turistas y entiende que lo que hacían en 'Malinche' era "un trabajo como tal".

Declara por primera vez ante la jueza la becaria que denunció a Nacho Cano Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Unas declaraciones a las que ya han reaccionado los abogados de Cano, que presentarán una querella contra Lesly por un delito de calumnias, castigado en el Código Penal con penas de hasta dos años de prisión. Además, sostienen que quien "extorsionó" al músico exigiéndole 6.000 euros para no emprender acciones legales fue la mexicana y no al contrario, aunque sí reconocen que se ofrecieron a pagarle 3.000 euros para que, una vez expulsada de la beca, pudiese regresar a México "en la mejor situación posible para ella y para su familia".

Primeras palabras de Nacho Cano

En medio de esta desagradable polémica, Nacho continúa con sus compromisos profesionales y este miércoles ha celebrado el 30º aniversario de su primer trabajo musical en solitario con un encuentro con sus fans en 'Malinche'. Allí ha confirmado que ha interpuesto contra Lesly, cuya denuncia ha tachado de "montaje", insinuando una vez más que desde las altas esferas del Gobierno han urdido una trampa contra él utilizando a la becaria mexicana a consecuencia de sus ideas políticas.

"Todo es un montaje, además bastante simplón, de una serie de gente con unos intereses que nada tienen que ver con lo que a lo que yo me dedico, con la creatividad, con el talento, con dar la oportunidad a la gente. Tengo que desentrañar quién ha planificado todo esto y llegar hasta el fondo de la situación, y lo voy a hacer", advierte el cantante. Sin señalar directamente a nadie, el exmiembro de Mecano asegura que "voy a hacer todo lo que haya que hacer para saber quién ha estado detrás de esta barbaridad, porque no es una cosa que se me ha hecho a mí, es una cosa que se le ha hecho a cada ciudadano español libre que piensa y que por pensar de otra manera o apoyar simplemente el sentido común, utilizan todos los elementos de poder del Estado para ir a por él. Es una barbaridad lo que han hecho conmigo".

Nacho Cano firma de vinilos en el musical Malinche @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Sobre la demandante, Cano comenta: "Lesly, la pobre, es una a la que han utilizado. Ella miente y sobrevive, pero Lesly no es lo que está detrás, lo que está detrás es de otra envergadura, tiene más mala leche. Todo esto forma parte de una serie de cortinas de humo que se fabrican para tapar la verdadera delincuencia que hay detrás de este Gobierno, delincuencia gorda". Por último, Cano recalca su advertencia contra aquellos dirigentes que, según su versión, van a por él: "Voy a ir hasta el final de la parte que me corresponde como ciudadano para que a todos los ciudadanos en el futuro no se les haga lo que se me ha hecho a mí".