Nacho Guerreros se convierte en Isabel I de Inglaterra : "Me siento bien dentro de un cuerpo femenino"

Todos le tenemos presente como el divertido conserje Coque de la serie "La que se avecina", pero Nacho Guerreros tiene una vida actoral paralela que nos conduce, en esta ocasión, al teatro. Y por primera vez, según confiesa, interpreta el personaje de una mujer, exactamente el de la reina Isabel I de Inglaterra, en la obra "Dos tronos, dos reinas", uno de los mayores retos de su carrera.

"Es un reto personal y profesional, él lenguaje es en verso, e interpreto a una mujer. Y si te soy sincero me siento muy bien metido en un cuerpo femenino. Lejos de sentirme incómodo es todo lo contrario, es más, me resulta fácil introducirme en el universo femenino. Además, piense que es la primera vez que me meto en la piel de una mujer".

Nacho Guerreros, en "Dos tronos, dos reinas" LA RAZÓN

- Es un personaje muy complejo.

- Demasiado, es una reina que creció en un mundo muy hostil, primero por el carácter de su padre, y a su madre le cortaron la cabeza, su hermano casi la asesina. Ante tanta adversidad se construyó una coraza muy masculina. De hecho, surgieron rumores, desde luego falsos, de que Isabel era un hombre.

- Menudo panorama.

- Pues me encanta interpretarla, bucear en su vida, ponerme los vestidos que llevaba, disfrazarme con esa ropa majestuosa que ella se ponía, recordar la coraza que utilizaba para enfrentarse a los depredadores de la Corte.

- ¿Fluye su lado más femenino?

- Evidentemente, he tenido que sacarlo. Isabel era capaz de ser la persona más cariñosa del mundo y, al mismo tiempo, la más tirana. Tienes aquella sentir todo lo que ella sentía en cada momento.

- Vaya metamorfosis. De Coque a Isabel.

- Los actores nos tenemos que enfrentar a estos retos tan diferentes. L verdad no me interesa interpretar un papel parecido al de Coque. no quiero sentirme encasillado en ese rol. Prefiero explorar otros personajes. De lo contrario ,e situaría en una aburrida zona de confort que no me conviene ni apetece.

- Su compañero, José Luis Gil, sigue recuperándose de un ictus.

- Le adoro, es un ser extraordinario ario, y espero que se recupere total e te. Se le ha mucho de menos en la serie “La que se avecina”. Siempre me unirá a él una amistad muy profunda.

- ¿Qué le ocurre a Coque en los próximos episodios?

-:Seguirá a merced del pescadero Antonio Recio, pero va a sacar su lado más inteligente. En la calle se me acerca gente que me abraza, que me quiere, eso no se paga con dinero.