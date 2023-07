Nacho Guerreros: "No me dejaron participar del 'No a la guerra' porque no era un actor conocido"

Nacho Guerreros es conocido y reconocido principalmente por dar vida a Coque, el jardinero ex politoxicómano y ex presidiario de 'La que se avecina', la serie de más éxito de Mediaset, cuyo reparto se encuentra en la actualidad grabando la 14ª temporada, en la que según ha confirmado su director, Alberto Caballero, "habrá cameos de personajes míticos".

Guerreros, que ahora vuelve a los escenarios madrileños con la obra teatral 'Juguetes rotos', pasó por 'El Purgatorio' de The Objective, donde charló con el joven periodista Carlos Padilla sobre lo divino y lo humano, amén de la cara B del mundo de la interpretación.

Confesó 'Coque' una anécdota personal en relación al famoso 'No a la guerra' cuando José María Aznar, a la sazón presidente del Gobierno, se unió a Bush Jr. y a Tony Blair en busca de las armas de destrucción masivas en Irak:

"Entonces, yo no era popular todavía; pertenecía al sindicato de la unión de actores y actrices, pero trabajaba en un bar", comienza Guerreros a relatar. "Y todo el mundo estaba en contra de la guerra; yo estaba en contra de la guerra. Pero yo veía que ciertos actores se estaban apropiando de ese 'No a la guerra' para salir en la foto".

"Yo lo viví en primera persona, me acerqué y me ofrecí, y me dijeron que necesitaban a gente conocida. Ahí me di cuenta que la ideología es muy vanidosa, y que hay personas que actuaron en su propio beneficio para salir en la foto y desprestigiarnos al resto", abunda. "Y desde entonces intento no ser abanderado de nada porque no sirve para mucho", remata el actor riojano.