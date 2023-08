Nacho Palau se sincera sobre cuál es la situación con su expareja

Uno de los reencuentros más difíciles de todos ha tenido lugar este verano. Aunque pareciera que no había posibilidad de comprensión, tras diversas peleas públicas y tener que poner un océano entre ambos, la que fue pareja durante 26 años se ha reencontrado este pasado mes de julio en Mallorca para que sus cuatro hijos pudieran disfrutar los unos de los otros y estar junto a sus padres.

Ayer, en ‘la última noche’ Nacho Palau ha hablado sobre este reencuentro y ha hablado sobre una posible puerta a una reconciliación. “El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito” aseguró Palau sobre su ex, “durante estas vacaciones hemos recordado momentos muy bonitos, sobre todo momentos que vivimos junto a los niños”.

Nacho Palau en una imagen de redes sociales Instagram

Y es que la cosa no queda en unas vacaciones compartidas, puesto que el escultor ha dejado entrever una posible puerta por la que podrían pasar juntos, pero muestra también sus reservas: “Nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él”. La separación fue muy tensa tanto para la pareja como para sus hijos. Durante estas vacaciones, al limar asperezas por sus hijos resaltan sus preocupación por estos y cómo procuran lo mejor para estos. “Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que de momento la cosa va tranquila”, se mantuvo prudente Nacho Palau.

Los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau, juntos Instagram

Se conocía la ruptura de esta relación a finales de 2018. Durante un buen periodo de tiempo la tensión, agudizada por la pelea en los tribunales, fue demoledora. Sin embargo, después de que se conociera que el valenciano estaba enfermo cambió la actitud de ambos y se acercaron más el uno al otro. De hecho se ha conocido que mantuvieron llamadas telefónicas por la preocupación de la salud de este. El cariño que aún se seguían manteniendo, más el deseo de hacer lo mejor para sus cuatro hijos: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo, ha hecho posibles estas vacaciones en familia.