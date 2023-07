Miguel Bosé y Nacho Palau, de vacaciones juntos con sus cuatro hijos en Mallorca

Miguel Bosé ha reaparecido esta semana en territorio español. La sorpresa para muchos fue mayúscula, pues hacía tiempo que no se dejaba ver más allá de sus compromisos profesionales y alejándose lo máximo posible de las incómodas preguntas de los reporteros sobre su situación personal. Sin embargo, quiso arropar a su amiga Eva Longoria en la gala benéfica que cada año orquesta en la cantera más famosa de España, donde se sitúa la Starlite de Marbella. Así, el cantante posó incluso en el photocall de personalidades de la Global Gift, aunque en sus planes por nuestro país no solo se encontraba este evento solidario, sino también en mente estaba regalarse unas mágicas vacaciones en familia, en la que se incluye también su expareja, Nacho Palau, así como sus cuatro vástagos.

Miguel Bosé y Eva Longoria Gtres

El intérprete de ‘Morena mía’ se ha refugiado en la costa de Mallorca en muy buena compañía. No solo están junto a él sus dos hijos, Tadeo y Diego, sino que también ha tenido el placer de compartir tiempo de calidad con los hijos biológicos de Nacho Palau, Yvo y Telmo. Al fin, los cuatro hermanos pueden disfrutar de unas vacaciones juntos, dejando a un lado los entuertos y diferencias de sus padres que les mantienen ahora separados geográficamente. Pero el escultor valenciano no ha querido perderse esta preciosa estampa y también ha emplazado sus propias vacaciones en la isla balear, pasando unos días junto al hombre con el que compartió su vida hasta el punto de convertirse en padres, hasta que el desamor apareció por la puerta y dinamitó lo que un día fue una familia feliz y unida.

La relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau mejoró considerablemente cuando el escultor regresó de ‘Supervivientes’ y fue diagnosticado de un cáncer. El cantante dejó a un lado sus problemas de pareja y le tendió la mano a su ex, prometiéndole que no le faltaría de nada durante todo el proceso y que estaría a su lado siempre que éste lo necesitase. Sin embargo, estas vacaciones familiares en Mallorca no responden a un acercamiento personal entre ambos, sino más bien a un acuerdo previo que firmaron ante los tribunales para hacer que sus respectivos hijos pudiesen crecer en constante contacto.

Los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau, juntos Instagram

Las pretensiones legales del exsuperviviente no se vieron cumplidas ante un juez, pues deseaba que sus hijos y los de sus ex fuesen reconocidos legalmente como hermanos. No fue así, el magistrado dictaminó que no existía este vínculo y que, por lo cual, cada uno podía decidir sobre el lugar de residencia y forma de educar a sus propios hijos. Pese a ello, un Juzgado de Familia sí que le concedió a Nacho Palau una alegría previa, reconociendo el derecho de los menores a compartir al menos unas vacaciones al año, ya sean en territorio español o en México, donde reside Miguel Bosé. Y precisamente esto es lo que ha hecho que los cuatro niños y sus padres estén disfrutando de los placeres del verano en la isla balear. Pero éstas no acaban aquí, pues después se desplazarán hasta Chelva, Valencia, donde reside el escultor y donde pondrán el broche final a unos días mágicos en familia.