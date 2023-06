Nacho Palau: "Miguel Bosé se volvió obsesivo y dictatorial"

Nacho Palau ha concedido su primera entrevista, en exclusiva a la revista "Lecturas", desde que el Tribunal Supremo diera la razón a Miguel Boséen el conflicto por la custodia de sus hijos. "Duele que no reconozcan a una familia, estoy decepcionado y triste", confiesa, abatido el escultor. El cantante se ha negado a reconocer como hijos a los dos que biológicamente son del valenciano y la Justicia le ha dado la razón, lo que ha supuesto un varapalo para Palau y sus hijos.

"Todo el mundo ha oído a Miguel decir que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas. Que la justicia me reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible me parece incongruente", asegura Palau en la revista. "Los niños se quieren como hermanos que son, somos papá Nacho y papá Miguel".

Además, Nacho se sincera sobre cómo han sido los últimos meses en los que ha tenido que luchar contra un cáncer de pulmón, y sobre su ruptura con Christian, su última pareja. "Ha sido todo muy intenso", explica.

"Miguel se volvió maniático, obsesivo y dictatorial", sentencia Palau. Un retrato del cantante único hasta ahora de su pareja durante treinta años. «En la educación de nuestros hijos, todo se tenía que hacer como él decía. Era complicado. No me enamoré de ese Miguel en absoluto», añade." Miguel debería haber sido un poquito más humilde. No siempre tiene que ser todo como tú quieres. Hay que pensar en los demás", explica.

"A mis hijos nunca les he hablado mal de Miguel", asegura el escultor. "Cada vez que hacemos una videollamada con los niños se me rompe el corazón". "Me dolió sacar del armario a Miguel, pero parece que él estaba esperando a que le abriera la puerta para salir a contarlo todo. Igual hasta le he hecho un favor", concluye.