Natalia Sánchez y Marc Clotet, emocionados ante “el principio de algo muy especial”

Una nueva etapa asusta y emociona a la pareja formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet ante los nuevos retos y cambios que se les van a presentar: nuevo “cole, casa, vida…”, comenzaba diciendo en una publicación la actriz que interpretó a Teté en la serie de ‘Los Serrano’. Después de haber vivido en Barcelona, la pareja ha tomado la decisión de trasladar a la familia a la capital en busca de un nuevo comienzo, “de un día para otro”.

“Siento haber estado tan ausente estos días pero han sido una locura… Quería que los peques se adaptaran lo mejor posible a su nueva vida y hemos tenido que hacer malabares entre ensayos, rodajes, mudanzas, montar muebles de madrugada y un largo etcétera… para poder estar lo más presentes posible y hacer su aterrizaje más blandito…” comenzaba diciendo Natalia mostrando que su principal preocupación siempre va a estar con sus hijos pequeños para que tengan la mayor estabilidad posible.

“Octubre fue un mes de muchas lágrimas, de despedidas… Tocó decir adiós a un proyecto con el que estuve grabando 6 meses allí, en Barcelona. Un proyecto precioso e intenso que, como sabéis, me dejó sin verano, pero que me hacía muy feliz, con un equipo al que echo mucho de menos y del que me acuerdo todos los días. También acabé ‘Fitz Roy’, una obra de teatro con la que hemos llenado cada día desde hace un año y con unas compañeras y un equipo que me llevo para toda la vida”, prosigue relatando lo difícil que ha sido este último mes debido a las duras despedidas.

Los cambios pueden ser muy beneficiosos a la hora de abrir la visión del mundo, pero no por ello resulta menos duro. Sus hijos Lia y Neo han vivido el momento con una mezcla de emociones muy intensas “porque echan mucho de menos su hogar, a sus amigos, sus profes… y los cambios, aunque son enriquecedores, no siempre son fáciles. Así que, lo vamos sosteniendo poco a poco, con alguna lagrimilla, alguna rabieta, alguna regresión, pero con mucho amor, escucha y mucha ayuda de su nuevo entorno, que les ha acogido con los brazos abiertos”.

Las últimas palabras de su publicación las ha querido dedicar a todo lo que ha supuesto la ciudad de Barcelona para ella que, tras cinco años, le ha dado increíbles experiencias: “Me acogió a mi con todo su corazón y ¡menudos 5 años…! Embarazos, nacimientos, crianzas, una pandemia, proyectos increíbles, personas maravillosas que ya son familia y una ciudad que ya es mi hogar para siempre… Así que atrás no dejamos nada porque cada persona y cada momento vivido de estos 5 años, nos acompañarán cada día y estaremos, como siempre: AVE arriba, AVE abajo”, concluye Natalia Sánchez.