Nieves Álvarez: «Nuestro panorama político es como un gran circo, de los que no hacen gracia»

No lo duda «¿Frivolidad? La moda es una de las industrias que genera más puestos de trabajo, tiene un gran valor artístico, sociológico, económico... Detrás de un bolso, de un escaparate con ropa hay muchas manos que ha trabajado sobre esa pieza: artesanos, patronistas, fabricantes…La frivolidad que ven algunos denota egoísmo, falta de interés y responsabilidad más allá de uno mismo y justamente es una profesión donde tienes que valorar el trabajo en equipo. Si llego a un estudio y no tengo un estilista, maquillador, fotógrafo, asistente de luces …¿cómo vamos a crear algo?» A Nieves Álvarez (Madrid, 1974) le sobran los motivos para defender un gremio que lleva coronando desde más de tres décadas. Recién cumplidos los 50, aunque nadie lo diría, su nuevo sueño pasa por una marca de cremas, mientras sigue prescribiendo «Flash Moda» en RTVE.

Del colegio Blanca de Castilla a desfilar en París con Campbell o Carla Bruni con solo 17 años. Lo raro es que no saliera corriendo…

Mi vida cambió de la noche al día. Era una estudiante tímida y, de repente, me vi desfilando. Pasé de ir en el metro de Madrid a los aviones del mundo entero. Miro atrás con mucho orgullo y pienso en lo valiente y luchadora que siempre he sido.

Embajadora de la moda española, ha desfilado para los mejores, desde Armani a Dior, pasando por Yves Saint Laurent, ¿qué les define a todos ellos?

Son genios porque tienen una sensibilidad especial, son sumamente exigentes, trabajadores incansables en busca de la perfección. Ha sido un aprendizaje verles crear la silueta que imaginaban hasta hacerla real. Ver dibujar bocetos a Saint Laurent y Lagarfield fue un auténtico lujo.

Se lanza como empresaria con una marca de cremas con su nombre. Qué ha tenido que invertir más, ¿ahorros o tiempo?

Llevo trabajando en ello cuatro años y nace de mi pasión por la salud de la piel. He invertido mi experiencia, me he dejado asesorar y espero poder hacer de este proyecto mi futuro. Recuerdo cuando fui al laboratorio y vi salir mis primeras muestras. No te negaré que alguna lágrima se escapó. Tras un año vendiendo online y en parafarmacias de El Corte Inglés, empezaremos en algunas farmacias este mes. Un nuevo reto tras las vacaciones.

Arranca un otoño lleno de estrenos y caras nuevas en RTVE donde, doce años después, sigue presentando «Flash Moda». Para resistencia, la suya…

Es que somos un equipo muy resistente (risas) Antes hablábamos de frivolidad. «Flash moda» es lo contrario. Arte, cultura, industria y belleza. Damos tanta visibilidad a diseñadores y empresas consagrados como a talentos noveles.

Nieves Álvarez. Gtres

¿Cómo se cuida la mente en un mundo de aduladores?

Los halagos son siempre bonitos y se agradecen. Pero sé muy bien quién y cómo soy. Conozco mis defectos y virtudes y solo pretendo mejorar sin pisar ni ofender a nadie.

Le he escuchado confesar su hartazgo político. Si les tuviera que puntuar, como hace en Eurovisión, ¿alguno se llevaría «12 points»?

¿Doce points? Ni de broma. Nuestro panorama político es como un gran circo, pero de los que no hacen gracia.

En España, las cirugías estéticas han aumentado un 215 por ciento en ocho años. ¿Por qué nos gustamos tan poco?

No estoy en contra de las cirugías pero tenemos que aprender a cuidarnos por dentro más que por fuera.

Tiene tres hijos superando la adolescencia a los que no se les suele ver en los medios. ¿Ha sido a conciencia?

Cuando han salido siempre ha sido con su autorización pero no les gusta nada, quieren su privacidad y les molesta si les hacen fotos por la calle solo porque son mis hijos. Reconozco que la prensa siempre los ha respetado.

¿Por qué causas se moviliza?

Siempre he intentado dar visibilidad a niños con capacidades distintas y desde hace 4 años formo parte de «Solidarity Xmas Tree». Marcas de lujo crean árboles de Navidad muy artísticos y en una gala privada se subastan. El año pasado recaudamos casi 400.000 euros y este año trataremos la soledad de mayores y niños abandonados.

Ha eliminado la carne de su dieta. ¿Alguna otra línea roja en su alimentación?

No como carne desde 14 años, porque no me gustaba, ¡pero dame un plato de jamón y verás que dudaré si compartirlo!

¿Qué hace con la ropa que no se pone y cuánta tiene prestada entre las amigas?

Presto a amigas, regalo y también guardo lo que tiene un componente emotivo.