Nieves Álvarez desfila en el show de Stéphane Rolland en París con dos estilismos que desafían las tendencias de otoño e invierno

Esta vez no hablamos de invitadas a la Semana de la Moda Alta Costura de París, sino de Nieves Álvarez como modelo desfilando en el show de Stéphane Rolland. Durante estos días hemos analizado la asistencia de las famosas a las presentaciones de las colecciones Otoño-Invierno 2024, que no ha dejado indiferente a nadie. Recordemos el momento icónico de Jennifer López en el desfile de Dior o Eugenia Silva con un dos piezas en el show de Giorgio Armani Privé que todas las madrinas querrán para su próxima boda. Ahora, debemos poner el foco en Nieves Álvarez que se ha vuelto a convertir en todo un icono de la moda con los dos looks que ha protagonizado en el momento de desfilar para la firma de lujo Stéphane Rolland. Ha sido la afortunada de inaugurar la caminata con un impresionante mono negro con corte asimétrico con un lateral del cuerpo al descubierto con cortes en zigzag, así como adornado con una delicada tira repleta de cristales. Tras este modelo, ha vuelto aparecer con un dos piezas que hace guiño a la clara estética de la firma a través del volumen. Estamos hablando de un top en negro clásico y básico que combina con una preciosa falda de corte largo y con cola protagonizada por un sinfín de vuelos en la zona de las caderas. En ambas apariciones de Nieves Álvarez ha lucido un clean look con moño alto súper favorecedor y elegante, así como un look de maquillaje natural, pero con labial rojo muy potente.

A lo largo del desfile de la colección Otoño-Invierno 2024 de Stéphane Rolland hemos observado diseños con transparencias, detalles adornados con cristales y los claros volúmenes que más llaman la atención de los modelos. Y no podemos dejar atrás el momento estelar del vestido nupcial a modo de capa con volantes (que simulan ser rosas), que nos recuerda al look de Valentino que Rihanna lució en la Met Gala 2023. En definitiva, esta firma de lujo es una de las más escogidas por las influencers y celebridades internacionales, tanto en eventos relevantes como en alfombras rojas, así como entregas de premios. Sin ir más lejos, Nieves Álvarezha vestido de Stéphane Rolland en varias ocasiones, como en los Premios Goya.

Nieves Álvarez con top básico en negro e impresionante falda de lentejuelas con cola y volúmenes

Nieves Álvarez. Gtres

Nieves Álvarez con mono largo con corte asimétrico con un lateral del cuerpo al descubierto con cortes en zigzag

Nieves Álvarez. Gtres

Nieves Álvarez ha vuelto a desfilar para Stéphane Rolland con dos looks de lo más importantes y sorprendentes, así como favorecedores.