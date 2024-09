Norma Duval vuelve al trabajo tras el suicidio de su sobrino, pero se va entre lágrimas

Norma Duval ha tenido un verano con emociones encontradas, pasando de la felicidad máxima a la tristeza más absoluta e incapacitante. La temporada comenzó con la buena nueva de que la familia había crecido con la llegada del primer hijo de su sobrino, Juan Carlos Rojas. No obstante, dos meses después se enfrentaba al dolor que suponía la incomprensible decisión que éste había tomado, quitándose la vida y sumiendo a su entorno en la oscuridad. Víctima de una profunda depresión, el joven de 36 años no lograba reponerse de la prematura muerte de su madre, Carla Duval, a consecuencia de un cáncer que le dejó huérfano. Al cuidado de su tía sintió el calor de la familia, sentó las bases de su vida y formó su propio hogar, pero dos meses después de sostener a su hijo en brazos tomó tan drástica decisión.

Norma Duval en su vuelta al trabajo Gtres

Pese a todo, Norma Duval está dispuesta a seguir adelante, aunque arrastre el duelo allá por donde va. Así ha sucedido ahora que se ha animado a retomar el trabajo y ponerse frente a las cámaras, viviendo un emotivo momento en el que terminó entre lágrimas, demostrando que tiene las emociones desbordadas. Lo hace en “una causa maravillosa como es el cáncer de mama, que todos hemos tenido una amistad, alguien en la familia muy allegado y lo hemos sufrido. Colaborar con Punto Roma desde hace 22 años es para mí un gran placer. Es como una gran familia y para mí como mi familia”. Y es que esta firma “han estado en momentos importantes de mi vida. Uno de los momentos más importantes y lo he contado escasísimas veces: cuando mi hermana estuvo muy muy grave, ellos me pusieron un avión privado para llevarla y traerla de Alemania. Y llevé también a María Pineda. Me ayudaron mucho con la enfermedad de mi hermana”, confiesa tratando un tema con el que está muy comprometida.

Pero siendo esta la primera vez que se pone frente a los micrófonos desde que falleciese su sobrino, la pregunta sobre cómo se encuentra era obligatoria. Es ahí cuando las emociones han tomado el control de su sistema y las lágrimas han aflorado: “Estoy en un momento difícil”, asegura tratando de recomponerse, a la vez que adelanta que “no hay palabras”. Al menos no para describir el dolor que le atenaza el corazón ante la forma en la que ha perdido a su sobrino, a quien crio como su propio hijo cuando su hermana faltó. “Yo soy una persona que me caigo y me levanto”, ha logrado articular con dificultad antes de ausentarse, muy emocionada, y aparcar la presentación por un tiempo.