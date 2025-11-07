La opinión de Ana Rosa Quintana sobre "Lux", el nuevo disco de Rosalía: "No estoy a favor de desacralizar la Iglesia"

La espera ha llegado a su fin. Tres años y medio después del lanzamiento de "Motomami", Rosalía ha publicado este viernes 7 de noviembre "Lux", su cuarto disco. Este álbum, su proyecto más personal y arriesgado hasta la fecha, se trata de un viaje espiritual de la artista y abraza la divinidad. A lo largo de estas últimas semanas, la cantante se ha sincerado en diferentes entrevistas sobre su relación con Dios y sus creencias religiosas.

La opinión de Ana Rosa Quintana

"Lux" acapara todas las tertulias de la prensa nacional e internacional y se perfila como un fenómeno social comparable a la era Motomami. Ana Rosa Quintana, tras el lanzamiento del disco, ha sido una de las primeras en dar su opinión sobre el disco y el nuevo giro de Rosalía en "El programa de Ana Rosa".

El disco 'Lux' de Rosalia. SONY MUSIC Europa Press

"Creo que este movimiento viene de mucho antes, por parte de la gente joven. La juventud se vuelve a acercar a la religión. Antes, en las iglesias había viejos y ahora ves a más gente joven", ha opinado la presentadora. "Creo que este es un movimiento que viene de antes y que ahora, como todos los genios, ella ha sabido acaparar. La gente no se va a hacer más religiosa por lo que canta Rosalía, sino que este movimiento es mucho más grande", ha señalado.

Sobre la necesidad de Rosalía de llenar su vacío espiritual, motivo por el que surge "Lux", Ana Rosa Quintana también se ha pronunciado. "Hablaba Rosalía de esa sensación que tienen muchos jóvenes. Buscan cubrirlo con Dios (...) Hay un movimiento social que inunda la música y la moda. Tú ves los desfiles y vuelven otra vez las medallas", ha expresado la presentadora. Aún así, la periodista no comparte algunos puntos de su propuesta. "No estoy a favor de desacralizar la Iglesia", ha sentenciado Quintana.

Las inquietudes de Rosalía

"Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología. Ampliar mis horizontes. Comprender como la gente concibe y entiende la santidad de forma diferente", confesó Rosalía En una reciente entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe.

El interés de Rosalía por Dios y la espiritualidad va más allá de su último trabajo. "Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través tuyo. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer", expresó Rosalía en otra entrevista. "Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar".