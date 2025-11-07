Kiko Rivera le pide perdón "por todo el dolor y daño que le he podido causar" a Isa Pantoja: "Sigue siendo mi niña pequeña"

Kiko Rivera concede esta noche su primera entrevista en televisión después de cinco años alejado de los focos. Tras su separación con Irene Rosales, el hijo de la tonadillera vuelve a la pequeña pantalla para arrojar nuevos datos de su ruptura con la madre de sus hijas pequeñas. A corazón abierto, el DJ también se sincera sobre su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pantoja, con las que no mantiene ninguna relación en la actualidad.

El perdón de Kiko

A punto de cumplirse un año de la entrevista más dura de Isa Pantoja en la que relató el episodio de la manguera en Cantora, Kiko Rivera reconoce en "¡De Viernes!" que ocurrió como lo contó su hermana cuando era ella aún menor de edad. El DJ, además, asegura que escuchó a su madre "que quería devolverla a Perú".

Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Kiko Rivera Pantoja larazon

Por primera vez, Kiko Rivera pide perdón públicamente a su hermana Isa y acerca posturas con la joven, tendiendo su mano hacia una posible reconciliación. "Sigue siendo mi niña pequeña. Me gustaría pedirle disculpas por todo el dolor y daño que le he podido causar", expresa el DJ.

El episodio de la manguera

El episodio de la manguera fue uno de los momentos más traumáticos de la adolescencia de Isa Pantoja. Isa Pantoja, que en ese momento tenía 16 años, fue mojada con la manguera en ropa interior por parte de su hermano Kiko cuando se enteraron que había mantenido relaciones sexuales con su primer novio, con el que hablaba a través de un móvil cuando tampoco tenia permiso para hacerlo.

"Mi hermano empezó a zarandear la puerta y yo decido quitar el pestillo. Cuando abre directamente me da una bofetada. Se pone a buscar el teléfono por la habitación y yo bajo corriendo por las escaleras, entonces escucho unas voces raras que no reconozco y que eran de dos chicos que no estaban antes ahí. Me asomo al salón de los toros y veo a Manuel (el hijo de Raquel Bollo) y a otro amigo de mi hermano hablando con mi tío. Rápidamente abro la puerta de la casa y salgo al porche desesperada", relató la hija de la tonadillera en "¡De Viernes!".

Isa Pantoja en 'De Viernes' Mediaset

"Me doy la vuelta y estaban allí mi madre y mi hermano. Mi hermano me dice que me quite la ropa y que ande. Desenrolla la manguera y yo me quedo en sujetador y en bragas, con el móvil lo dejo metido en la bota. En ese momento mi madre le dice a mi hermano que ella no puede ver eso y él le dice que se vaya. Ella se echa las manos a la cabeza y se va, dejándome allí sola. Y entonces yo le grité: 'Dijiste que siempre estarías cuidándome'. Me quería morir", confesó entre lágrimas.

Finalmente, su tío Agustín intervino tras escuchar los gritos de auxilio de la joven. "Le supliqué que no me hiciera nada y empecé a pedir auxilio. Y el que salió fue mi tío Agustín, que le dijo que si estaba loco y sacó una toalla para secarme. Me convenció para que le diera el teléfono y lo di. Entonces, llegó mi madre y me subió a su cuarto para ducharme con agua caliente y no volvimos a decir nada de lo que acababa de pasar. Me vi la cara en el espejo, tenía marcas, no me reconocía, no era yo".