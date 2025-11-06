Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología"

Rosalía es la estrella del momento. A menos de 24 horas para el lanzamiento de "Lux", su último disco, desde que desveló el título y la portada de su álbum no se ha habla de otra cosa. Inmersa en la promoción de su último proyecto, el más importante de su carrera, la artista se ha abierto en canal sobre su fe y espiritualidad en diferentes entrevistas.

El plan B de Rosalía

En una reciente entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe, Rosalía desveló cuál hubiera sido su plan B si no hubiera triunfado en la música. "Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología. Ampliar mis horizontes. Comprender como la gente concibe y entiende la santidad de forma diferente", confesó la artista.

El disco 'Lux' de Rosalia. SONY MUSIC Europa Press

Según reveló la artista, Leonard Cohen ha sido uno de los artistas que más le ha inspirado en estos tres último años, desde que se acabó la etapa "Motomami" hasta el lanzamiento de "Lux". "Me gustaba que él solía decir: 'Olvida tu ofrenda perfecta, todo tiene una grieta, así es como entra la luz, y eso es lo que yo quería y por eso se llama Lux'", explicó sobre el título de su último disco.

Su relación con Dios

Una de las primeras entrevistas que concedió a mediados de octubre fue en el podcast "Ràdio noia" de Mar Vallverdú. La artista catalana en ese momento aún no había presentado la portada y el título de su disco.

Tal y como explicó, "Lux" nace de una necesidad espiritual. "Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través tuyo. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer", expresó Rosalía. La cantante cree que "Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar" y considera que las monjas son "ciudadanas celestiales".