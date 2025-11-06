El mensaje de Belén Esteban a Rosalía tras el "listening party" de Lux en Barcelona

Faltan menos de 24 horas para que "Lux", el cuarto álbum de Rosalía, veo la luz. Desde que desveló su portada el pasado 20 de octubre, la artista se encuentra inmersa en la promoción de su último trabajo, el más importante de su carrera musical. "Berghain", el lanzamiento de su primer single, supuso un gran revuelo y una declaración de intenciones de la artista de lo que veremos en el disco.

Belén Esteban, invitada de honor al "listening party" de Rosalía en Barcelona

El miércoles 5 de noviembre por la noche se celebró la esperada "listening party" de "Lux" en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Numerosos rostros conocieron asistieron a disfrutar en exclusiva del nuevo disco de Rosalía y la performance que la artista temía preparada. Durante la escucha, la cantante estuvo tumbada en el escenario, manteniéndose en un discreto segundo plano hasta que finalizó el disco y los invitados rompieron a aplaudir a la catalana.

Los asistentes no han tardado en reaccionar públicamente a "Lux". Una de ella ha sido Belén Esteban, que siempre ha presumido de mantener una amistad con Rosalía desde hace años. Tras el evento, al que asistió acompañada por su marido Miguel, la colaboradora de "No somos nadie" le ha dedicado unas bonitas palabras a la cantante y la ha felicitado públicamente por su nuevo trabajo.

"Ayer en Barcelona en el Museo de Arte MNAC (Museu Nacional d’Art de Cataluña) pudimos disfrutar del arte de Rosalía. "Lux", este disco desprende sentimientos de emoción y la importancia que trasmite las letras de cada canción. Rosi mi más sincera enhorabuena", ha escrito Belén Esteban en su última publicación. Además de disfrutar del álbum de la artista, la de San Blas se reencontró con otros rostros conocidos con los que no dudó en fotografiarse como Miguel Bernardeau, Paco León y Carmen Machi.

Otros invitados al evento

Además de los anteriormente mencionados, numerosos rostros asistieron a la velada. Laura Escanes y su novio, Joan Verdú, Amaia Romero, Estopa, Amaral, Guitarricadelafuente, Samantha Hudson, Rodrigo Cuevas, Álvaro Soler, Rossy de Palma o Judit Mascó fueron algunos de los tantos celebrities invitados a la "listening party" de Rosalia.