Rauw Alejandro responde a Rosalía (sin nombrarla)

Rosalía publica LUX, su disco más esperado. Los fans cogen lupa, gifs, teoría, ironía, y hacen lo que hay que hacer: leer entre líneas. Porque en "La Perla", Rosalía dispara: "La decepción local, rompecorazones nacional". Y remata: "red flag andante, tremendo desastre". Versos que no necesitan GPS ni señal satelital para que Twitter (perdón, X) identifique un destinatario.
La élite fan se organiza. El fandom cruza coordenadas, timeline y precedentes. Recordemos: Rauw Alejandro. La pareja que fue casi boda en 2023, ruptura retransmitida global, historia que se archivó -supuestamente- en lo sentimental y lo mediático. ¿O no?
Sin fe en la masculinidad
Rosalía habla con The New York Times y suelta otra cerilla sobre gasolina: "He perdido la fe en la masculinidad".
Y entonces, dos horas después de que "La Perla" ya ardiera, aparece él. Rauw. Sin hacer quote tweet a nadie. Sin nombrar a nadie. Un post: "No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato". Exactamente así. Es decir: sí hay mensaje. Pero no hay destinatario "oficial".
Para complicar más el tablero: el propio título -La Perla- activa memoria. Porque los que eran pareja firmaron juntos un verso que ahora huele a ironía involuntaria: "Como una perla que volvió al fondo del mar, si te perdiera sé que te volvería a encontrar" (Promesa). Y ahora Rosalía la perla la usa como metáfora… pero invertida. Ya no es joya que reflota. Es joya que se hunde sin retorno.
Una cosa queda cristalina: si esta historia volvió al mar, ya no flota. Y aunque esa película "pasó hace rato", como afirma Rauw… el fandom todavía la está reproduciendo.