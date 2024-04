Las otras opciones de los padres de Edwin Arrieta para ser escuchados en el juicio de Daniel Sancho

Quedan menos de cinco días para que dé comienzo el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado de Edwin Arrieta y poco a poco se van conociendo más detalles del que será uno de los juicios más mediáticos en España en los últimos años. Según ha publicado "Infobae", la Corte provincial de Koh Samui ha rechazado la comparecencia telemática de los padres de la víctima al arranque del proceso, una declaración que en su día solicitó la acusación y el despacho de Juan Gonzalo Ospina, que trabaja como co-acusación junto a la Fiscalía.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el letrado, quien ha confirmado la noticia, pero indica que todavía hay dos posibilidades abiertas para que los padres de Arrieta puedan hacerse oír en el juicio que comenzará el próximo martes 9 de abril. "Alegan la diferencia horaria y que no tienen recursos telemáticos para realizar la videoconferencia, pero el tribunal, muy simpático, ha ofrecido dos alternativas. Una, que aportemos toda la documentación que los padres iban a ratificar para tenerla en consideración; y la otra es que alguien cercano o con relación de afectividad pueda declarar", indica Ospina, que en este momento todavía no ha tomado una decisión al respecto: "No hemos decidido si alguien va a declarar por ellos o no. Todavía no lo sabemos".

Tal y como el abogado y su equipo declararon en la reciente rueda de prensa que convocaron, el objetivo de que los padres de Arrieta declararan en el juicio era "defender y explicar quién era Edwin, porque ellos sí lo conocen de primera mano. Desde el primer momento se ha calumniado e injuriado a Edwin, y no vamos a permitir que en ningún momento del procedimiento se digan cosas que no son ciertas".

El abogado Juan Gonzalo Ospina en Tailandia Cortesía

Además, se pretendía también que los padres explicaran ante el juez la delicada situación económica que atraviesan desde la muerte de su hijo, que era el sustento principal de toda la familia. Su testimonio en este sentido será clave a la hora de establecer la cuantía de la indemnización que podrían recibir por el asesinato de Arrieta.

"Es muy difícil cuantificar cuánto cuesta la vida de un ser querido. Nos ajustaremos al baremo que tenemos en España, y también tendremos en cuenta el nivel económico del país en el que nació Edwin, que en este caso es Colombia. Él era el motor económico de la familia. Tanto sus padres como su hermana vivían de los ingresos económicos que tenía Edwin, y a día de hoy se encuentran en una situación deplorable", indicó el equipo de Ospina en la mencionada rueda de prensa.