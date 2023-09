La madre de Edwin Arrieta sentencia a Daniel Sancho, pero salva a sus padres

La familia de Edwin Arrieta no encuentra consuelo tras su pérdida hace ahora un mes. Más de 30 días sin él, porque Daniel Sancho preparó su encuentro en Tailandia para acabar con su vida de la forma más cruel, degollándole cuando aún estaba vivo para después descuartizar su cuerpo y esparcirlo por distintos rincones de la isla. No se han encontrado aún todas las piezas, lo que ha impedido que el cuerpo sea enviado a Colombia para que su familia pueda velarlo y darle sepultura. El duelo no avanza sin este paso, pero tampoco sin justicia. Ante esta situación tan desesperantes, los padres del cirujano colombiano han vuelto a romper su silencio.

Los padres de Edwin Arrieta TVE

Lo han hecho desde su casa en el municipio colombiano de Lorica, en conversación con TVE. Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga se han sincerado sobre el dolor que les asola ahora que cada vez notan más la ausencia de su hijo. Por los negocios de su vástago estaban acostumbrados a estar temporadas sin verse, pero no sin hablar. Ahora el vacío que ha dejado con su marcha es cada vez más grande: “Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, solo como y estoy pendiente de mi hijo”, reconoce la madre de Edwin Arrieta.

Ahora tan solo les queda esperar a que la justicia tailandesa termine la investigación, inicie el juicio y condenen a Daniel Sancho por arrebatarles la razón de su existir. Pero entre medias también tienen un importante deseo y es que se respete la memoria de Edwin Arrieta, después de que se hayan puesto en duda su profesionalidad y también el alcance de sus negocios: “Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan”, sentencia Marcela dolida.

La madre de Edwin Arrieta TVE

La madre de Edwin Arrieta también ha querido mandar un mensaje directo a los padres de Daniel Sancho: “Si ella viene acá a Colombia, llega a mi casa, pues yo la recibo, porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. A ella y al papá no los culpo”. Eso sí, Marcela no se ve capaz de culpar, pero tampoco de perdonar: “Que Dios persone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios”, zanja, dejando claro que su deseo es que cumpla condena perpetua, pero no la pena capital que pesa sobre su cabeza.