Rueda de prensa de los abogados de Arrieta: "La policía tailandesa actúo a la altura de los estándares de cualquier país europeo"

Mientras que en la mayoría de procesos judiciales se encuentran dos versiones diferentes -la de la defensa y la de la acusación- sobre los hechos, en el caso de Daniel Sancho las mayores contradicciones entre las partes se encuentran a la hora de calificar la actuación de las autoridades tailandesas. En una rueda de prensa convocada a principios de año, los abogados del chef en España aseguraron que habían encontrado "irregularidades" en el proceso y acusaron a la policía de "falsificar la primera declaración" de su cliente, en la que reconocía el asesinato de Edwin Arrieta.

Un mes después, el equipo que defiende a la familia de Arrieta en España, también ha convocado a los medios para desviar el foco a la dirección opuesta. Tras el viaje a Tailandia del letrado Juan Gonzalo Ospina, que se ha reunido en el archipiélago con la Fiscalía, ha podido determinar que el de las autoridades locales "ha sido un trabajo riguroso a la altura de los estándares de cualquier país europeo", desmintiendo así las supuestas maniobras "gravísimas" que los agentes habrían llevado a cabo para ganarse la confianza de Sancho y "hacerle firmar unas declaraciones que él nunca ha realizado".

Ospina insiste en que el hijo del actor Rodolfo Sancho "estuvo acompañado de un intérprete y de un letrado en todo momento y no hizo ninguna manifestación sin presencia del mismo. Era consciente de lo que se le estaba preguntando", tal y como se desliza en los autos que el propio abogado ha podido ojear en su visita a Tailandia. "Desde nuestro punto de vista todas las autoridades tailandesas han actuado de forma correcta", recalca.

Los letrados de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta ofrecen una rueda de prensa para explicar su estrategia FERNANDO VILLAR Agencia EFE

De hecho, frente al optimismo que rezumaba en la rueda de prensa de los abogados de Sancho, que aspiraban a conseguir una condena por "homicidio imprudente" y que su cliente regresara a España en pocos años, el despacho de Ospina, que ejerce como co-acusación junto a la Fiscalía de Tailandia, considera poco probable que el plan de sus compañeros pueda llevarles a buen puerto: "Tengo una buena relación personal y profesional con Carmen y Ramón -abogados de la familia Sancho-, pero nosotros entendemos que su estrategia no va a prosperar porque en el procedimiento judicial y en los autos se confirma que se ha respetado el derecho de defensa de su cliente", o sea, de Sancho.

"Solo puedo aplaudir a las autoridades tailandesas"

En esta misma línea, Ospina no solo declina cuestionar el trabajo de las autoridades tailandesas a la hora de llevar a cabo la investigación, sino que lo aplaude y celebra la rapidez con la que el caso ha sido procesado: "Se va a enjuiciar un asesinato en menos de un año, gracias a la investigación de la policía de Koh Samui, cuyos medios personales y materiales que están muy lejos de los que tenemos en España, un país en el que las instrucciones duran, con vergüenza lo digo, casi diez años. Como jurista, solo puedo aplaudir a las autoridades y la policía".

Además, Ospina alude al malestar general que el asesinato de Arrieta ha ocasionado en la sociedad tailandesa como factor clave a la hora de dictar sentencia o futuras cortesías con Sancho, como un hipotético traslado a España: "Se lo toman como un atentado a su propia seguridad, porque quieren defender un turismo de calidad y con seguridad. Se han tomado muy mal lo ocurrido, y estoy convencido de que esto va a ser uno de los parámetros para poder valorar el día de mañana cualquier decisión a la hora de ser benevolente o no en caso de que se hiciera la sentencia condenatoria".

Lawyers of murdered Colombian surgeon Edwin Arrieta give press conference in Thailand NARONG SANGNAK Agencia EFE

Sobre un posible traslado a España, descarta que, si se hiciera, ocurriera en un plazo tan reducido al que estimó la defensa de Sancho: "La posibilidad de que sea trasladado a España dependerá de la pena que le impongan. Implica la coordinación de varios organismos, como el ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia. En caso de que se concediera, el proceso podría alargarse unos ocho años".

En cualquier caso, todavía es pronto para hablar de un traslado cuando la Fiscalía ni siquiera ha realizado una acusación formal contra Sancho, que tendrá lugar el día del juicio. Será entonces cuando se solicite la pena contra el chef, y el letrado Ospina declara que desconoce si "se solicitará una pena de prisión perpetua o la pena capital". De cualquier modo, tanto su despacho como la familia de Arrieta respetarán la decisión de las autoridades tailandesas, aunque recalcan que "en Tailandia hace ya muchos años que no se ejecuta la pena capital".

Testigos e indemnización

A los testigos llamados a declarar por la Fiscalía, entre quienes se encuentran comerciantes y locales que tuvieron alguna toma de contacto con Sancho antes del crimen, el despacho de Ospina ha solicitado que se incluya también a los padres de Edwin Arrieta. Aunque no pueden aportar detalles sobre el caso, en tanto en cuanto se encontraban en Colombia cuando su hijo murió, sí quieren "defender y explicar quién era Edwin, porque ellos sí lo conocen de primera mano. Desde el primer momento se ha calumniado e injuriado a Edwin, y no vamos a permitir que en ningún momento del procedimiento se digan cosas que no son ciertas. Emprenderemos -advierte Beatriz Uriarte, una de las abogadas del despacho de Ospina- todas las acciones pertinentes tanto en España como en Tailandia sobre aquello que no pueda ajustarse a la realidad".

Además, la declaración de los padres de Arrieta también puede ser clave a la hora de exigir responsabilidad civil a Sancho, es decir, una indemnización económica: "Los padres también ayudarán a entender la posición económica que tenía la familia para poder cuantificar la suma".

Darlin, hermana de Edwin Arrieta, durante su primera entrevista en España TVE

La solicitud de responsabilidad civil se efectuará al comienzo del juicio oral, el próximo 9 de abril, pero el equipo de Ospina todavía no ha calculado el total que exigirán: "Es muy difícil cuantificar cuánto cuesta la vida de un ser querido. Nos ajustaremos al baremo que tenemos en España, y también tendremos en cuenta el nivel económico del país en el que nació Edwin, que en este caso es Colombia. Él era el motor económico de la familia. Tanto sus padres como su hermana vivían de los ingresos económicos que tenía Edwin, y a día de hoy se encuentran en una situación deplorable".