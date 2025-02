Pablo Erroz: «La Reina Letizia es muy valiente»

A Pablo Erroz (Palma, 1989) no le importa que se le vean las costuras y, por eso, las primeras palabras que nos regala son «pregúntame lo que quieras». Una generosidad poco común que se afianza cuando me reconoce que «estaba teniendo un día malo, hasta que he recibido las prendas de mi colección». Una colección que tendrá su puesta de largo este 21 de febrero en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y que se apresura a probarse mientras me intereso por su autenticidad: «Con mi moda quiero hablar de los problemas que hay en la realidad, que las colecciones tengan un mensaje. Me gusta hacer ropa ponible y con un trabajo que emocione. Durante mucho tiempo, no me emocioné y perdió el sentido. Emocionas hablando con la verdad y poniendo en valor la artesanía. El año pasado, ideamos un concepto que era “The Club” y este año hemos creado “The hotel”, by Pablo Erroz, que es un hotel imaginario». Una forma de entender su arte que hace que le definan como «uno de los pocos diseñadores que mira la moda de frente». Un piropazo que, escuchándole, quizá se quede pequeño.

Después de que la Reina Letizia se ponga una de sus faldas, ¿todo cambia o solo cómo te tratan algunos?

Hay un poco de todo, por supuesto, cambia cómo te tratan algunos. Yo estoy tremendamente agradecido. Hizo que mucha gente descubriera nuestro proyecto. Con la Reina he podido tener una relación más cercana, en Marivent, y le dije que lo que más ilusión me hacía era que es una persona que admiro mucho. Me parece muy valiente, con esa imagen impecable y ese discurso. Como Presidenta de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) dice cosas tan sabias como que por qué no se habla de la importancia de la alimentación. La admiro porque, en el trato cercano, es una mujer fantástica. Ojalá todo el mundo la conociera.

Cuentan que sus prendas buscan conectar y emocionar y que colabora con artesanos y materiales sostenibles. ¿Cómo se vendería con sus palabras?

Perseverante, valiente, que arriesga y, sobre todo, soy buena persona. Es la base de todo.

Pablo Erroz Júlio Feroz

Ágatha Ruiz de la Prada nos reconoció que el negocio de la moda está regular. ¿Está de acuerdo?

Cien por cien, por eso mi negocio va de no vender moda, aunque trabaje de la moda. La moda es cada vez menos interesante para la gente, ya tenemos de todo y la gente apuesta por otras cosas: gastronomía, viajes… Yo vendo mobiliario, colaboro con marcas, como Xiaomi o Iberia, desarrollo producto e interiorismo…

Usted empezó en el grupo Inditex y su ropa se cose en Galicia. ¿Qué opina de las críticas hacia Amancio Ortega?

Inditex cose en muchos talleres de proximidad. Hay gente que siempre está criticando, incluso cuando dona máquinas contra el cáncer. Ha sido un revolucionario y ha democratizado la moda con un modelo de negocio que está reinventándose. Soy defensor de Inditex y de Amancio.

Con 25 años ya dirigía a cien personas para la firma Caramelo. ¿A dónde quiere llegar?

Lo que quiero es ser feliz. Me propongo disfrutar más el camino y estar rodeado de gente que me quiera. Y ambiciono seguir trabajando igual. No ponerme barreras. Me encantaría hacer un concepto de hotel.

Es mallorquín, se ha venido a vivir a Madrid y se ha comprado una casa. ¿Da fe de lo caras que están?

Están insoportablemente caras. Llevaba 15 años de alquiler en Barcelona, que es la ciudad que más amo en el mundo. Pero tenía ganas de crear mi lugar. Y Madrid es el lugar donde pasa todo. Apareció una oportunidad y esta casa es una extensión de mí mismo, de mi trabajo. Es de 1900 y estoy haciendo un trabajo de restauración de los suelos, con paredes vistas… Un proyecto bonito en el que he colaborado con empresas locales. Todo esto se va a ver en un documental.

¿Qué bordamos en la moda española y qué tenemos cogido con alfileres?

Tenemos cogido con alfileres la ambición y nos falta creérnoslo y saber más de la industria, la moda de autor está demasiado basada en bodas, bautizos y comuniones. Nos falta abrirnos al mundo, la ayuda institucional está pero debemos depender de nuestra solvencia. Bordamos que tenemos la primera empresa de moda del mundo, Inditex, y además están Mango, Bimba y Lola… Una industria potente, una generación que vine con ganas y dos buenas pasarelas, Barcelona y Madrid, que son altavoz y escaparate. Si tuviéramos que pagar lo que cuesta desfilar aquí no podríamos hacerlo ninguno.

Según está la política, ¿se le quitan a uno las ganas de hacerles un traje?

Absolutamente.

De lo que nos está tocando vivir, ¿qué le hace fruncir el ceño?

La falta de empatía. Yo intento ser una persona coherente. Por eso reduje de dos colecciones a una al año, para disfrutar de la vida y de mi trabajo. Tengo mi casa, que tiene 80 metros, que es una habitación grande y un baño. Y quiero disfrutarla en mi presente. No hipotecar mi presente por mi futuro.