Pablo Erroz "Para nosotros no tiene sentido producir sin medida, sin tiempo para pensar, sin emocionarnos"

Pablo Erroz es uno de los diseñadores emergentes nacionales con mayor proyección a nivel internacional. Este joven mallorquín comenzó su andadura en el mundo de la moda en 2012 de manera muy casual, fruto de las ganas y la curiosidad. Tal y como él nos cuenta "no pensé demasiado crear mi propia firma". Y menos mal. La marca fue creciendo abriéndose camino hasta conseguir ser el proyecto multidisciplinar que es hoy en día. Sus colecciones se caracterizan por ser unisex, atemporales y elegantes, creadas para ser vestidas. Nos llama la atención una frase que nos cuenta "Lo que no se recuerda, no existe. Tampoco lo que no se comunica". Con cada colección de moda, cada proyecto, cada paso, la firma Pablo Erroz ha intentado poner su grano de arena y ser relevante dentro del mundo que nos rodea. Con curiosidad, ambición y la emoción por bandera, han sido 12 años en los que el proyecto ha crecido hasta encontrar su camino, su lugar y su universo.

Pablo Erroz debutó ayer día 15 de febrero en el Pabellón 14.1 de IFEMA. Lo hacía junto a otros diseñadores como Pedro del Hierro, Ágatha Ruiz de la Prada, Mans, Claro Couture, Simorra y Acromatyx. Todos ellos nos han mostrado sus propuesta de colección de la temporada de otoño e invierno, unas propuestas que no han pasado desapercibidas entre todos los amantes de la moda. Pablo Erroz ha creado esta colección partiendo del concepto The Club, así como en el trabajo constante hacia la sostenibilidad transversal en la que Colombia se ha convertido en un gran aliado. El trabajo mano a mano con El Quidío, El Eje Cafetero y sus paísajes, así como sus artesanos que trabajan con fibras sostenibles extraídas de la piña, la hoja de Caulinar o los trenzados naturales, son la clave de esta puesta en valor de la artesanía. Esto es tan solo una pequeña píldora de lo que ha sido este proceso hasta conseguir la colección que ayer día 15 de febrero Pablo Erroz presentó en la Mercedes Benz Fashion Week.

Impulsó su firma en 2012, ¿qué le hizo lanzarse a crearla?

Siempre digo que el "no pensarlo demasiado". Todo empezó de manera casual, fruto de las ganas y la curiosidad. Sin demasiadas pretensiones inicialmente, hasta que el proyecto fue creciendo, encontrando su camino y diferenciándose hasta ser el proyecto multidisciplinar hoy en día. Recomendaría a la gente que no tenga miedo a lanzarse a realizar aquello que le apetezca. Con constancia y esfuerzo, todo acaba llegando. Eso sí, la perseverancia es clave, por eso es tan importante que aquello a lo que te dediques sea verdaderamente motivador para ti.

¿Cómo definiría el estilo de la firma?

Somos un proyecto multidisciplinar que busca conectar y emocionar a través de un propósito donde todo se conecta. Un proyecto en evolución constante, 100% multidisciplinar.

Han pasado 12 años desde sus inicios, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años?

De manera muy natural y orgánica. Hemos ido creciendo y consolidándonos poco a poco, pero siempre con una gran ambición de querer dejar un legado o una aportación al mundo y a la sociedad. Que lo hagamos tenga una razón de ser, un sentido y no deje indiferente. Siempre he admirado la arquitectura. Obras que permanecen con los años, pensada para que la gente viva en ellas, las contemple y pasen cosas. Construir lugares con un fin, que muchos de ellos permanecerán en el tiempo y formarán parte de la historia. Al menos de una parte.

Lo que no se recuerda, no existe, tampoco lo que no se comunica. A partir de ahí, de manera muy natural, hemos intentado ser siempre relevantes en lo que hacíamos, primero para nosotros mismos. Y desde ahí, de la curiosidad, la ambición y el buscar seguir emocionándome, es cuando el proyecto ha ido haciendo la transición, hasta buscar su camino, su lugar y poco a poco consolidarse.

¿Hay algo que se mantenga presente colección tras colección?

Además de las ganas y el querer seguir reinventándonos, diría que cada vez tenemos un ADN de estilo más consolidad y reconocible.

La firma de moda lleva su propio nombre, Pablo Erroz. A la hora de crear una colección de 0, ¿se inspira en lo que ocurre a su alrededor o profundiza en sí mismo y sus propias experiencias?

La inspiración es constante, pero intento tener siempre muy presente las inquietudes actuales, el estar conectado con los tiempos que vivimos y conseguir ser parte de la solución. A día de hoy nos interesa mucho más la fuerza del mensaje, que el producto en sí.

¿Cuáles son los pilares fundamentales de la firma?

El seguir emocionándonos día a día y ser capaces de ser culturalmente relevantes conectando personas y disciplinas. Tener el propósito claro y seguir evolucionándolo.

La sostenibilidad forma parte del ADN de Pablo Erroz, ¿Cómo lo lleva a cabo en cada colección?

La palabra sostenibilidad empieza a estar demasiado usada y muchas veces sin demasiado sentido, es lo que tienen las modas. Sostenible no es más que aquello que se puede mantener en el tiempo, en el corto, en el medio y en largo plazo. Ahí interfieren muchos factores, no sólo el ambiental. También el económico, el emocional, el personal… para nosotros no tiene sentido producir sin medida, sin tiempo para pensar, sin emocionarnos. Y tampoco lo necesitamos, al contrario. Presentar una colección anual, con un mensaje sólido, pensando, potente, que realmente aporte algo y tenga algo que decir y que gracias a un tiempo más pausado te permita introducir y nutrirlo con otras disciplinas, tiene todo el sentido del mundo. ¿De verdad en una sociedad que cada vez tiene menos definido el clima, los géneros a la hora de vestir y que tiene los armarios llenos (de prendas y de falta de emoción) necesita seguir produciendo tanto? Por nuestra parte no. Es más, cuanto menos produzcamos, mejor.

Recientemente se ha confirmado la incorporación de Pablo Erroz a la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Esta aboga por dar visibilidad y apoyo a diseñadores emergentes. ¿Qué significa este gran paso para la firma?

Nuestra incorporación a ACME surge con la idea de poder seguir explorando alianzas, compartir conocimiento e indagar en nuevas sinergias que puedan surgir.

¿Cómo ha sido el proceso de crear esta nueva colección que se presenta en MBFWM? ¿Qué ha querido transmitir con ella?

En esta colección interfieren muchos elementos, además del concepto The Club, en la apuesta continua por la búsqueda de grandes alianzas y seguir trabajando la sostenibilidad transversal, Colombia se convierte en un gran aliado. El Quindío, El Eje Cafetero y sus paisajes, así como sus diferentes artesanos, capaces de trabajar con fibras sostenibles y naturales extraídas a través la fibra de piña, la hoja de Caulinar o diferentes trenzados tradicionales, son parte clave en la inspiración, poniendo una vez más la artesanía en valor. De manera disruptiva se trabaja con la circularidad del residuo de café, gracias a la I+D+I de empresas líderes como Hecho en Café, que están apostando por la transformación del residuo que genera el café (borra), siendo capaz de convertirlo en objetos como botones y accesorios, consiguiendo así una circularidad real y siendo parte de la solución. Adicionalmente, se continua la apuesta de seguir trabajando con tejidos con denominación de origen como el ikat Made in Mallorca, creados por la empresa mallorquina Textil Bujosa. La colección se termina nutriendo de viscosas, napas, sedas, lanas ó total looks en satén, mezclados con vibrantes prints florales y una gama de color que va desde los tonos beiges, negros, verdes botella hasta intensos corales.

También sale a la luz la primera colaboración entre Pablo Erroz y Chupa Chups, haciendo un recorrido por la historia del icónico logo creado por Salvador Dalí en 1969, dando forma a una colección inédita de prendas premium en napa y cristales, con accesorios capaces de transformarse en objetos decorativos. Así mismo, se consolida la relación con Grefusa, lanzando su segunda línea de artículos Limited Edition con Grefusito como miembro de The Club. Además con la propuesta Annual Vol.V, se inicia una relación de largo plazo entre Xiaomi España y Pablo Erroz que irá viendo a la luz en diferentes momentos de este 2024, tomando la pasarela como punto de partida y continuando su presencia con fuerza en distintos momentos clave durante el año.

¿En qué/quién se ha inspirado a la hora de desarrollar esta nueva colección?

Este año hemos creado Pablo Erroz The Club, concepto entorno al cual gira nuestra última colección. Un club de miembros privado, un club de ideas y de personas que comparten una manera de pensar, con objetivos similares y que se encuentran en ese club donde pasan cosas y todo se acaba conectando.

Por último, ¿Con qué tres palabras definiría la firma?

Atemporal, transversal y cultural.