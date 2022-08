Pablo Erroz, diseñador: “La Reina Letizia nos lo puso todo fácil”

Pablo Erroz (Palma, 1989) no es nuevo en el mundo de la moda pero su nombre ha sonado con más fuerza que nunca en la primera semana de agosto. La culpa, ser el diseñador de la falda de Doña Letizia.

¿Cuántas veces ha «googleado» desde entonces su nombre en internet? ¿Se ha quedado «colgada» su web?

La verdad es que no suelo buscarme en exceso en internet. Pero la acogida y la buena aceptación fueron sorprendentes además de una grata sorpresa. Nuestra web y redes sociales se llenaron de visitas y, en general, hemos notado una muy buena acogida e interés hacia nuestro trabajo. Pero más allá de todo eso, me gusta poner en valor que es un proyecto en el que hemos ganado todos. Tanto los productores que están detrás (Bujosa), como el conocimiento e interés generado hacia la técnica ikat y de nuestro diseño en concreto, así como que se hable de Mallorca y se ponga en valor a la artesanía y las marcas «Made in Spain».

Cuéntenos, lo que se pueda, de cómo llegó un diseño exclusivo suyo al armario estival mallorquín de la Reina. ¿Le dejaron ser libre y creativo o había que ajustarse a unas reglas?

Prefiero ser discreto con eso. Pero una vez más, debo recalcar la buena comunicación que siempre hubo con Eva Fernández, su estilista, lo fluido que fue todo y lo fácil que lo pusieron. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ellas.

¿Le puedo preguntar por la talla de Letizia?

Puede, pero no me pronunciaré.

Se encontraron en el palacio de Marivent y creo que estuvo muy cariñosa con usted. ¿Qué se dijeron?

También eso quiero quedármelo para mí. Pero sí, fue un contacto cercano, profesional y con muy buena sintonía.

¿Cree que la Reina apoya por convicción la moda española?

Tenemos la gran suerte, especialmente marcas y diseñadores como nosotros, de que la Reina Letizia lleve años interesándose, apoyando y poniendo en valor el diseño español. Sin duda, es una gran embajadora y su apoyo es un gran revulsivo para cualquier marca, además de su buen trabajo. Que nos haya elegido ha sido todo un honor y siempre estaremos agradecidos por ello. Es una gran ayuda y visibilidad hacia lo que hacemos.

Le gusta definirse a sí mismo como un amante de la comunicación visual, siendo ya más un artista multidisciplinar capaz de cualquier cosa que ahora también diseña productos de interiorismo y hasta se atreve con el vino. ¿Podría haber una nueva colaboración con Casa Real? ¿Quizás aportar mobiliario o baldosas para una hipotética remodelación de Son Vent?

(Risas) Desde Pablo Erroz estamos siempre abiertos a cualquier proposición. De hecho, de eso va nuestro proyecto: de conectar, unir, crear lazos y vincularnos. Somos un proyecto abierto, multidisciplinar, a través del cual intentamos siempre que la moda trascienda más allá de la ropa, que conecte, eduque, se diversifique y ponga en valor los oficios y la trazabilidad de todo lo que hay detrás, valiéndonos de la tecnología que usamos en nuestros productos para comunicarlo.

La revista «Vogue» le acuñó como «el heredero del ‘’cool’' neoyorkino». ¿Se siente identificado con esta definición o ha evolucionado?

Fue un término que nos pusieron en 2018, una crónica que hicieron tras un desfile que hicimos en el Hospital Modernista de Sant Pau, en Barcelona. Desde el principio nos gustó y nos sentimos muy cómodos e identificados con el. Eso sí, por supuesto, somos un proyecto que sigue y está siempre en constante evolución.

No le pregunto más por futuros proyectos, porque tiene muchos en marcha pero… ¿qué le gustaría hacer que aún no ha hecho? ¿A quién le gustaría vestir?

Me gusta decir que me queda todo por hacer. Soy inquieto y curioso por naturaleza. Pero sí creo que mis próximos pasos están muy encaminados en lo que ya estamos haciendo y en seguir trabajando desde el diseño multidiscisplinar, conectando personas, valiéndonos de la tecnología y por supuesto, de las políticas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener un discurso que vaya mucho más allá y sea capaz de generar valor y crear impacto. Me encanta estar abierto a proyectos nuevos, diversos y que me sorprendan. Del mismo modo, nos encantará siempre vestir a cualquier persona que se identifique con nuestros valores, quiera unirse y pasar a formar parte de esta «big family», en la que cada día somos más.