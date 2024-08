Los padres de Edwin Arrieta, demoledores con Daniel Sancho en 'Mañaneros': "Lo que hizo ese señor"

Adela González se ha estrenado en "Mañaneros" con la entrevista a los padres de Edwin Arrieta en directo desde Colombia. Marcela Arteaga y Leovaldo Arrieta, padres de Edwin Arrieta, han atendido al programa de TVE1 a las 4 de la madrugada hora colombiana, 72 horas antes de conocer la sentencia final de Daniel Sancho.

El próximo jueves 29 de agosto se hará pública la pena que deberá aceptar Daniel Sancho, que podría ir desde la pena capital a cadena perpetua o, como declaró Marcos García-Montes "no más de 8 años". El programa de "Mañaneros" ha querido dar voz a los padres de Edwin Arrieta. Desde el programa han destacado la difícil situación económica que vive la familia: "Es una familia que está completamente destrozada, Edwin era clave para el sustento de su familia".

La primera en hablar era Marcela Arteaga, madre de Edwin Arrieta: "¿Qué voy a hacer? Yo ya sé que Edwin está muerto y no le voy a volver a ver. Solo pido que se haga la voluntad de Dios. Esto es muy duro, tantos comentarios en todos lados. No estoy conforme con lo que pasó con Edwin".

"No encontraron todos los restos. Yo no sé si me dieron todas las cenizas, eso venía todo cerrado... Sé que de pronto no me han dicho toda la verdad", continuaba la madre de Edwin. Lovaldo Arrieta, padre del colombiano: "Quiero que dejen el alma de mi hijo y de su familia en paz. Esto ha sido duro para nosotros. Daniel Sancho nos quitó el pan que nos daba mi hijo, la ayuda que nos daba mi hijo, él sostenía a Darling -hermana de Edwin- también. No tenemos ayuda, que se haga la voluntad de Dios".

"Que le perdone Dios. Lo que ese señor hizo... no tiene comparación. Mi hijo no era un santo, pero era bueno con sus papás y su hermana. ¿Qué voy a decir? Ha habido tantos comentarios en las televisiones, que una cosa, que otra... eso a mí me tiene... ¿qué digo? Cuando estoy solita pienso si será verdad o mentira", ha destacado sobre lo que le diría a Daniel Sancho.

Sobre la sentencia ha destacado: "Que lo decidan, no puedo decir una cosa, porque no sé. Que hagan lo que crean conveniente. Si lo condenan, Edwin está muerto. Si lo dejan suelto, Edwin está muerto. Si lo matan, Edwin está muerto", respondía Marcela Arteaga en exclusiva en 'Mañaneros'.