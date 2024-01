La pasión caribeña de Gabriela Guillén y el cubano fantasma

Ella niega porra activa y por pasiva que haya mantenido una relación paralela con otro hombre mientras estaba con Bertín Osborne, pero en el programa "Vamos a ver" manifiestan que Gabriela Guillén simultaneaba sus citas amorosas entre el cantante y un joven cubano de muy buen ver.

El rumor le llegó a Bertín y por eso se le pasó por la cabeza que el hijo de la paraguaya podría no ser suyo. De ahí que opte por una prueba de paternidad que aclare definitivamente la incógnita.

Según Alessandro Lecquio, "una fuente digna de todo crédito me asegura que Gabriela estuvo con ese chico cubano al mismo tiempo que con Bertín, y que es un hombre muy atractivo", a lo que su compañera de plató, Carmen Borrego asintió con la cabeza, dando a entender que conocía perfectamente el tema.

Gabriela Guillén De viernes

De momento, Osborne no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha aprovechado su última visita a Madrid para conocer a su nueva nieta para acercarse al domicilio de Gaby para ver al recién nacido. Sigue en sus trece y no demuestra la menor intención de recuperar el contacto con la que fuera su amante. La ignora completamente, al igual que ella hace lo propio con él. La relación es inexistente y, hoy por hoy, el uno no quiere saber nada del otro.