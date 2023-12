Esta es la única condición que ha puesto Gabriela Guillén para hacer la prueba de paternidad a su bebé

Gabriela Guillén se encuentra contando las horas para dar a luz. La modelo sale de cuentas el próximo 31 de diciembre y está viviendo con mucha intensidad los últimos días de su primer embarazo. La joven lleva en el ojo del huracán mediático desde que salió a la luz que estaba esperando un hijo de Bertín Osborne. Desde ese día, la Gabriela ha afrontado estos nueve meses en solitario, ya que el cantante de rancheras ha decidido al margen del asunto.

A día de hoy, la relación entre ambos es inexistente y la tensión se palpa en el ambiente a raíz de que se descubriera la intención del presentador de pedir una prueba de paternidad al bebé. Según ha desvelado Beatriz Cortázar en "Es la mañana de Federico", la modelo ha puesto una única condición para someter a su hijo a este examen. "Gabriela me ha dicho que ella no tiene problema en hacerse la prueba de ADN. Pero hay un acosa que tiene clara: se la va a hacer en el mismo lugar donde mandan los jueces, no una clínica privada o laboratorio privado", ha comenzado diciendo la periodista. "Ella va a ir al instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial... Un sitio riguroso y con luz y taquígrafo, que no sería la primera vez que en un sitio alguien tiene un amigo", explica. Por tanto, la de Paraguay quiere intentar "no dar pie a ningún tipo de elaboración".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

"A mí me consta que el entorno de Bertín Osborne no está seguro de que sea el padre. Hablan de que es un candidato a ser el padre de la criatura", ha señalado Isabel González en el anterior programa citado. Parece ser que las dudas por la paternidad del presentador vienen de sus allegados más cercanos.

Gabriela Guillén está dispuesta a todo para demostrar su verdad y no tiene ningún problema en ceder a la prueba de paternidad. Mientras tanto, el televisivo ha preferido optar por el silencio y refugiarse de la tormenta mediática en la que está envuelto desde que salió a la luz el embarazo de la modelo. A pesar de su posición, Bertín ya ha avisado que "pronto romperá su silencio".