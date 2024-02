Patricia Pardo, sobre el flechazo que sintió con Christian Gálvez: "Encajamos a la perfección"

La presentadora está a punto de reincorporarse a Telecinco tras su baja por maternidad. Patricia Pardo y Christian Gálvez tuvieron un bebé hace dos meses, Luca, y ahora ella ha querido hablar sobre cómo es el escritor como padre: "Ya sabía que Chris iba a ser un padrazo, porque ya lo es con mis niñas". Además Pardo ha revelado a "¡Hola!" que está viviendo una maternidad "con una ilusión increíble. Pensaba que, al ser el tercero, no lo viviría con la misma intensidad. Y todo lo contrario".

Además Patricia Pardo ha confesado que el pequeño Luca tiene mucho genio, “" fuerza y garra", y que por la noche "no duerme tres horas seguidas". Además, asegura que su marido es "excepcional" como padre. "Ha hecho un máster con las niñas, que tienen cinco y ocho años, y ahora está aprendiendo a ser papá de un bebé. Me emocionó muchísimo verlo en el paritorio con su bebé… ¡Voy a llorar!", afirma, emocionada, en su entrevista en el citado medio.

Sobre su relación, Pardo ha confesado que fue un flechazo. "Cuando ya tienes una edad, no estás para tontear, ni indecisiones. Si encuentras una persona con la que encajas, como nos pasó a Chris y a mí… Además, él es excepcional: inteligente, maduro, responsable, organizado… Fue un flechazo. Encajamos a la perfección", asegura, y subraya que su boda "no fue ningún secreto, sino un paso normal y corriente. Solo que no fue multitudinaria, ni fue pública".