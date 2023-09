Patricia Pardo reconoce por fin si fue infiel a su marido con Christian Gálvez

Patricia Pardo ya cuenta las semanas para dar a luz a su primer hijo junto a Christian Gálvez. La presentadora siempre ha querido mantener alejado el foco mediático de su vida privada, pero su relación con su compañero de cadena ha hecho que esto sea prácticamente imposible. Pero tampoco trata de esconder la felicidad que siente ahora, a falta de tan solo tres meses para que llegue al mundo el que será su tercer hijo, dado que tiene dos niñas fruto de su matrimonio con Francisco Márquez. Una relación pasada de la que ha hablado ahora sin tapujos, deseosa de poner los puntos sobre las íes y alejar las dudas sobre sus comienzos con el presentador de Telecinco, con el que muchos creen que comenzó en la clandestinidad.

Patricia Pardo y Christian Gálvez anuncian su embarazo y que llevan ya un año casados Instagram

Se ha cumplido ya un año desde que Patricia Pardo y Christian Gálvez se jurasen amor eterno en una boda secreta, de la que nadie tuvo constancia hasta que la pareja quiso darlo a conocer. No fue hasta que tuvieron que anunciar que esperaban su primer hijo en común, cuando se descubrió que ya son marido y mujer. Un paso que pilló a propios y extraños por sorpresa, como así han sido también sus inicios. Un romance que supuso un gran revuelo, pues se produjo poco después de la separación de la presentadora de su ex, casi a la vez que la ruptura del comunicador de Móstoles con la gimnasta Almudena Cid. ¿Hubo infidelidad?

Sobre todo esto ha querido hablar Patricia Pardo, cansada de que se especule sobre los inicios de su relación. Lo ha hecho concediendo una inusual entrevista a la revista ‘Pronto’, con motivo del estreno de su nuevo trabajo en las mañanas de Telecinco. Ha dejado bien claro que no conocía a Christian Gálvez cuando se divorció de su anterior marido, Francisco Márquez, por lo que él no fue el motivo del fracaso de su matrimonio: “Yo ya estaba divorciada desde el año 2020. No me separé, como han dicho, en el verano de 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié”, subraya.

Además, Patricia Pardo tampoco ha tenido reparo alguno en responder a la pregunta sobre el motivo que le empujó a casarse con Christian Gálvez en secreto. Su boda fue búnker y a pesar de ser una de las parejas más seguidas desde que se conoció su romance, este importante paso logró mantenerse alejado de la atención mediática. Quisieron darse el ‘sí, quiero’ y pronunciar los votos en secreto “porque así lo decidimos, somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad”, dice ahora en una revista del corazón. Y pese a sus intentos de no llamar la atención, hay veces que el amor les empuja a ponerse románticos delante de todo el mundo, como así han hecho también en sus redes sociales, como el día que se desveló su relación por un mensaje junto a unas rosas rojas: “Pasiño a pasiño faise o camino”, escrito por el presentador, etiquetando sin mayor problema a su amada, aunque dejando desolada a Almudena Cid, quien recibió esta historia de amor como un jarro de agua fría.