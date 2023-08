Patricia Pardo regresa a su puesto de trabajo y desvela el sexo del bebé que espera junto a Christian Gálvez

Patricia Pardo ha regresado de sus vacaciones de verano luciendo barriguita de embarazada. Es la primera vez que acude a su puesto de trabajo desde que anunció que esperaba su primer hijo en común junto a Christian Gálvez, con el que se casó en secreto cinco meses después de comenzar su relación sentimental. Fue el pasado 29 de julio cuando ambos presentadores desvelaron ambas noticias, pillando a toda la opinión pública desprevenida. "La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió", escribieron en sus respectivas cuentas de "Instagram".

Patricia Pardo y Christian Gálvez anuncian su embarazo y que llevan ya un año casados Instagram

Desde ese momento, Patricia Pardo no había asistido a su puesto de trabajo hasta el día de hoy por sus vacaciones de verano. La presentadora, emocionada, ha sorprendido a toda la audiencia con su barriga premamá y ha desvelado el sexo del bebé que espera junto a Christian Gálvez. El matrimonio, que dará la bienvenida a su primer hijo a principios de enero, serán padres de un niño. Aunque aún no han escogido el nombre, la periodista también ha confesado que sus hijas quieren que se llame Carlos, pero a ella no le convence mucho ese nombre.

Christian Gálvez está muy ilusionado y emocionado por convertirse en padre por primera vez junto a Patricia Pardo y, tal y como ha revelado la presentadora, puede ser que sigan aumentando la familia en un futuro no muy lejano. La periodista, a diferencia de su marido, ya tiene dos hijas, fruto de su anterior matrimonio con el policía Francisco Márquez.