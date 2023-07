Christian Gálvez criticado en redes tras anunciar su paternidad

El sábado 29 de julio se descubrió un nuevo dato de la historia de amor de los presentadores de Mediaset: Christian Gálvez y Patricia Pardo. Y es que desde sus perfiles de Instagram han compartido un post en el que anuncian que están embarazados y que llevan ya un año en un matrimonio secreto para la esfera pública.

Cuando los presentadores comenzaron a salir, las redes se hicieron eco de este hecho y empezaron a criticar y opinar sobre la actitud que había tenido Christian Gálvez.El 23 de noviembre el presentador rompe con su mujer, Almudena Cid, y a los cuatro meses empezaba su noviazgo con Patricia Pardo. La amistad de ambos presentadores dio paso a un matrimonio en apenas medio año. La cosa no se queda ahí, pues esta relación despertó las dudas entre los usuarios de Twitter que saltaron en defensa de la gimnasta Almudena Cid.

Cuando Christian Gálvez dejó a la gimnasta, ella misma reconoció que “fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada”. Almudena Cid ha llevado a cabo diversas entrevistas para promocionar su libro “Caminar sin punteras”. En ellas no ha tenido inconvenientes en hablar de su matrimonio y ha apuntado que “cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a ti misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida”.

Críticas por las redes sociales

Ha pasado más de un año y con esta nueva noticia las redes vuelven a hacer comentarios y ponerse del lado de Almudena. No han faltado los comentarios peyorativos que expresan la decepción y el rechazo que el presentador ha despertado en ellos. Cabe señalar que, aunque Patricia Pardo terminó con su matrimonio -en el que tuvo dos hijas- casi a la misma vez que el presentador, es él el que está recibiendo la mayor parte de críticas.

A pesar de estos comentarios, la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos personales a la espera de su primer hijo en común. También ha habido usuarios que los han apoyado y felicitado desde las redes sociales.