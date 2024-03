Patricia Pardo es tajante con Francis Montesinos tras archivarse la causa del diseñador por presuntos abusos sexuales

Francis Montesinos se vio involucrado en un caso de presunto abuso sexual a un menor en 2022. El juez ha archivado y exonerado al modisto de todo delito, tras considerar que éste en todo momento pensó que estaba entablando una relación con una persona mayor de edad. Una decisión judicial que no ha sentado bien a Patricia Pardo, que no ha dudado en mostrar su opinión en el programa "Vamos a ver".

Fue el propio menor el que contactó por Whatsapp con el diseñador para mantener un encuentro personal que fue grabado por el joven sin el consentimiento de Montesinos. A partir ahí el chico le dijo al diseñador que tenía "más de 14 años pero menos de 18" y comenzó a extorsionarle pidiéndole 500.000 euros a cambio de no difundir públicamente la grabación.

El diseñador de moda Francis Montesinos Gonzalo Perez La Razón

A raíz del archivo de la causa, la mesa de debate del espacio de Mediaset ha tratado el tema y han emitido una llamada de una compañera del equipo con Montesinos en la que el diseñador explica cómo se encuentra. "Estoy bien, que ya es suficiente. Imagínate si no ha habido ni juicio y mira si todos se han cebado. Ya era hora de que se acabara la cruz", ha señalado, admitiendo "estar jodido". "Yo no lo conocí, él me conoció a mí. Te he dicho que yo soy una víctima. Yo si no fuera una víctima, ¿yo conocería al chico ese? No. Es él el que me conoció a mí", ha confesado. En ese punto, Patricia Pardo ha mostrado su opinión sobre qué debería hacer el modisto si no quiere volver a verse involucrado en este tipo de asuntos.

"Lo que pasa es que para no estar jodido, como él dice, a lo mejor podría elegir parejas sexuales a las que no les lleva 60 años. Yo me pregunto: '¿Este chaval de 15 años ha elegido libremente hacer una felación a un hombre de 73 años?'. Me niego a blanquear su imagen", ha sentenciado.