Patricia Pardo, muy emocionada, vuelve al trabajo tras convertirse en mamá: "Es como si te arrancasen el corazón"

Patricia Pardo ha vuelto al trabajo dos meses después de dar a luz. La presentadora y Christian Gálvez se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado 22 de diciembre de 2023 del pequeño Luca, un nombre con mucho significado para la pareja.

Tras más de tres meses alejada de la pequeña pantalla, Patricia Pardo ha regresado a su puesto de trabajo este lunes junto a Joaquín Prats. La gallega, que tenía las emociones a flor de piel por ser la primera vez que se separaba de su bebé, no ha podido evitar emocionarse al comenzar "Vamos a ver".

Patricia Pardo regresa a "Vamos a ver" dos meses después de convertirse en madre junto a Christian Gálvez Telecinco

"Estoy emocionada, nerviosa. Una mezcla de ilusión y tristeza... Es como que me arrancan el corazón y lo dejaran en casa, estoy deseando volver...", ha confesado la periodista. Joaquín Prats, muy contento por volver a estar compartiendo pantalla con Patricia de nuevo, no ha dudado en preguntarle sobre cómo están siendo las cosas en casa y cómo es Christian Gálvez como padre. "Espero que bien... Me han mandado fotos y vídeos de mi niño y de momento bien. Yo no tan bien", ha declarado la gallega.

Ahora que Patricia Pardo ha vuelto a su puesto de trabajo, el presentador se ha quedado al cuidado de Luca. La llegada del pequeño al mundo ha inundado de amor y alegría a la familia. Christian Gálvez ha cumplido junto a la presentadora uno de los mayores sueños de su vida y el matrimonio no puede estar más emocionado por esta nueva etapa que acaba de empezar. "Encontramos la "LUz" y el "CAmino" el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido. ¡Bienvenido, Luca!", escribió el televisivo el día que nació su hijo.