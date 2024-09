Penélope Cruz, sobre Bardem: "Cuando lo vi por primera vez, supe que íbamos a estar juntos"

Penélope Cruz se ha sincerado en una entrevista con el activista y youtuber Jordi Sabaté, quien lucha contra la ELA. Poco dada a hablar de su vida privada, la actriz ha recordado momentos desconocidos de su infancia así como de su vida con Javier Bardem y sus hijos, Leo y Luna. Muy emocionada, Cruz ha destacado que "estoy muy feliz de estar aquí contigo por fin, nos conocíamos, pero es la primera vez que estamos juntos así de cerca. Es un día muy importante para mí, gracias por dejarme estar en tu casa", mostraba su admiración hacia Sabaté.

En un momento de la entrevista, la intérprete recuerda cómo fue su primer encuentro con Javier Bardem. "Cuando lo vi por primera vez, supe que íbamos a estar juntos", explicó, refiriéndose al rodaje de "Jamón, Jamón". La actriz reveló que sintió una gran conexión con él que le llevó a pensar que su actual marido sería una persona importante en su vida. Un presentimiento que se convirtió en realidad años después. "Yo le conozco desde hace 33 años y él alucina cuando le digo: 'Cuando tú entraste en aquel cuarto en el que estábamos reunidos con gente de la película con gente de producción, yo ya sabía que íbamos a estar juntos, que íbamos a tener una familia. No sé explicar por qué. Simplemente lo sabes, es más fuerte que tú, que tus pensamientos. Yo dije: 'Aquí está la persona con la que voy a compartir mi vida".

Penelope Cruz, left, and Javier Bardem arrive at the Oscars Jordan Strauss Agencia AP

Sobre su infancia, Penélope Cruz asegura que "dicen que me portaba bastante mal, sobre todo los primeros años, que era buena estudiante, aunque no estudiaba mucho. Me llamaban 'Antoñita la fantástica', pasaba bastante tiempo, una o dos horas cada noche, imaginando cosas para el futuro. Era una niña difícil, siempre en las nubes". De su época de adolescente, la actriz destaca que "su adolescencia tampoco fue un camino de rosas para sus padres: Tenía mucho pavo pero era muy responsable y quise compaginar los estudios con el baile. Bailaba clásico, bailé durante 18 años, y compaginaba con el teatro, hacía castings… Viví una crisis de agotamiento. Mi cuerpo y mi mente me dijeron que tenía que parar". Sobre sus padres, afirma que "me tuvieron muy jóvenes, y eso siempre me ha hecho sentir un poco en deuda con ellos". Además, recordó con cariño a su padre, quien falleció a los 62 años, y destacó el apoyo que su madre le sigue prestando en todo momento.