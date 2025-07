Preocupación por Omar Sánchez: “Uno no puede estar feliz siempre, hay momentos de bajones”

Muy mal lo ha pasado Anabel Pantoja este año, aunque también está disfrutando muchísimo las primeras veces junto a su hija. La pequeña Alma le dio un susto a principios de año, al estar ingresada en el hospital durante tres semanas, para ahora estar bajo la lupa de la justicia, que investigar qué sucedió. En medio de todo este calvario personal, la influencer ha contado con la inestimable ayuda de su exmarido, Omar Sánchez, que de forma pública y también en privado ha velado por ella y la ha defendido cuando procedía. Y eso que él tampoco está mejor.

El canario está lidiando con sus propios problemas y tiene otras muchas preocupaciones rondándole la cabeza. Salió de una relación muy tocado y se ha querido centrar en exclusiva en su trabajo, el cual no le estaría dando demasiadas alegrías. Quizá por eso, tras cerrar varios negocios que no daban ingresos, su exmujer le ha ayudado con la promoción de aquellas nuevas apuestas que le hacían otear el horizonte con mayor esperanza. Pero ha vuelto a tocar fondo y se presenta ante sus seguidores de nuevo tocado. Todos están preocupados por él.

Omar Sánchez y su preocupante mensaje

Este 11 de julio, el que fuese marido de Anabel Pantoja celebra su cumpleaños. En su tarta aparece un 34 en forma de vela. Y aunque lo celebrará, soplará y pedirá su correspondiente deseo, no tiene demasiada gana de jarana. Y es que se le ha agriado un poco el carácter horas antes de escuchar las primeras felicitaciones por su aniversario. Así lo ha dejado por escrito en su cuenta personal de Instagram, haciendo partícipe a sus seguidores de su bajo ánimo.

Story compartida por Omar Sánchez Instagram

“Al menos de un día para cumplir 34 años… Pero me siento raro. Mañana tengo una gran sorpresa y estoy muy contente de que cuenten conmigo, os la enseñaré los próximos días”, comenzaba a apuntar los puntos por los que tenía ilusión, antes de entrar de lleno en lo negativo. Y es que, dice sentirse “raro” ante la celebración: “El sábado tengo la fiesta de mi cumpleaños, se supone que tengo que estar feliz, pero… me he levantado así. Me voy al gym, a grabar y trabajar en la escuela. Uno no puede estar feliz siempre, hay momentos de bajones y descansos necesarios para volver, pero hay que seguir luchando por lo que uno quiere”.

Omar Sánchez no ha querido entrar en detalles sobre qué es lo que le ronda la cabeza y mantiene su mente preocupada. Quizá ni él mismo lo sepa del todo, pues son muchas las emociones que se le juntan ahora, coincidiendo con su cumpleaños y la reunión habitual con todos sus amigos. Lo que sí deja claro es que no está en su mejor momento, que algo le inquieta, aunque no haga drama de su situación y entiende que “uno no puede estar feliz siempre, hay momentos de bajones”. Está transitando uno de ellos y tan solo terminando el camino podrá salir de él. Horas después volvió a informar a sus fans, esta vez para mostrar que cenaría sopa de fideos con garbanzos. Al menos está bien alimentado.