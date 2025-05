El gesto de Anabel Pantoja con su exmarido, Omar Sánchez, tras confesar su ruina económica

La relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez no triunfó enmarcada en el amor, pues tan solo cuatro meses de jurarse amor eterno rompieron su matrimonio. El dolor era evidente y eso les hizo ocupar posiciones enfrentadas de cara a la galería. Pero el paso del tiempo y los bonitos gestos entre ambos han determinado que sean amigos, que puedan atesorar una buena relación más allá del rencor que se les podría presuponer por el daño sufrido.

La sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a dejar constancia de lo mucho que vela por su exmarido, preocupada por su situación económica. El canario, que triunfó en realities durante y después de su matrimonio con la influencer, cerró el año pasado su empresa y reconoció estar arruinado. “Me vi sin un dinero que había ganado con mucho esfuerzo”, reconocía para MtMad al hablar del peor instante de su vida, en junio de 2024. Por fortuna su ex ha querido no solo mostrar su apoyo, sino también tratar de sacarle del hoyo en el que se ha visto metido.

Omar Sánchez Gtres

Anabel Pantoja vela por Omar Sánchez

El windsurfista había amasado una gran fortuna con sus negocios, pero especialmente con sus incursiones en televisión y en el kiosco rosa con jugosas entrevistas. Todo lo invertía en el porvenir de su marca de ropa de surf y accesorios, Marcallao, la cual tuvo que cerrar el año pasado: “Os tengo que comunicar que Marcallao cierra sus puertas definitivamente, lamentablemente. Es algo personal y laboral. Si no estás al 100% en un trabajo, en un proyecto, y no le dedicas todo lo que requiere, al final no sale como uno quiere”.

Omar Sánchez estaba destrozado, se vio de pronto “sin trabajo ni dinero”, como así se confesaba ante sus fans. No se quedó parado relamiéndose sus heridas, pues diversificó sus fuentes de ingresos. Así lo hizo al comenzar a promocionar la compraventa de vehículos a través de sus redes sociales, donde ya comenzaba a despegar como influencer. El ex superviviente también abrió el pasado mes de abril, junto a un socio, una nueva academia para instruir a turistas y residentes de Gran Canaria en las artes del manejo de la tabla sobre el agua. Se trata de la Wingfoil Academy, la cual está promocionando en sus perfiles para atraer a cada vez más público.

Story de Anabel Pantoja ayudando a Omar Sánchez Instagram

Y es aquí precisamente donde Anabel Pantoja le ha echado una mano, preocupada por su situación económica. Sabe lo mal que lo ha pasado estos últimos meses por la falta de dinero y el amargo sentimiento de haber fracasado con Marcallao. Es por eso que no lo ha dudado ni un segundo y ha querido tener un gesto público muy aplaudido por todos. A través de su propia cuenta de Instagram, donde atesora una horda de fans que superan los 2 millones, ha animado a todos a que acudan a su academia y prueben suerte:

“El mejor sitio para conectar con el mar y la naturaleza, mientras disfrutas del surf y del paddle surf en un entorno inigualable”, escribía. Una publicación que, teniendo en cuenta el poder de la influencer como reclamo publicitario y donde las firmas se la rifan, podría cifrarse en miles de euros. Le ha salido gratis a Omar Sánchez, pues se ha ganado el respeto y cariño de su exmujer.