El primo de Georgina Rodríguez, detenido por profanar la tumba de su hermano

Este miércoles una noticia perturbó a muchos, al publicarse que un hombre había profanado una tumba en el Cementerio Virgen de los Dolores de Águilas, una localidad de Murcia. En concreto, Abraham, de 30 años, lo que quería era llevarse la cabeza de su hermano muerto. Una acción que grabó en vídeo y se lo envió a su madre. Ella horrorizada. La sorpresa llega cuando poco después se ha conocido que el detenido es el primo de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. Tan macabro suceso ha sucedido en el seno de la influencer, algo que había pasado desapercibido hasta que la madre del profanador de tumbas ha concedido una entrevista para dar todos los detalles sobre lo sucedido y excusar a su hijo, pues “tiene una minusvalía del 95%”, como así ha querido aclarar para tratar el asunto con esta cuestión sobre la mesa de debate.

La madre de Abraham ha querido dar a conocer el historial de su hijo, para que puedan entender por qué ha abierto la tumba de su hermano con la intención de llevarse su cabeza: “Mi hijo es una persona que no está bien de la cabeza: tiene una minusvalía del 95%”, explica a ‘El Español’, a la vez que aporta informes que confirman que padece “esquizofrenia paranoide” y que su salud mental se ha visto empeorada por tener “antecedentes por consumo de cannabis y heroína”, aunque matiza que fue de manera esporádica. “Inició el consumo de cannabis a los 12 años y la cocaína a los 14 años”, se puede leer en el documento presentado, donde se reconoce que esto le ha provocado una “afectación cognitiva con gran dependencia, depresión mayor severa, síndrome orgánico de personalidad traumática”.

Con la profanación de la tumba de su hermano, el primo de Georgina Rodríguez lo que perseguía era “protegerle” de alguna manera, pese a que han pasado tres años desde su fallecimiento: “No ha superado la muerte de su hermano y quería protegerle (…) Me dijo que un pastor evangélico le había dicho que el mal estaba en la tumba y Abraham no quería que su hermano estuviera allí”. La madre ha narrado cómo “a mi hijo se le fue la cabeza desde que murió su hermano y ya está. Tenían una relación estrecha. Además, le vio muriéndose. Abraham se lo encontró muerto en casa hace casi tres años y eso le dejó muy tocado psicológicamente”, detalla para que puedan comprender la motivación que le empujó.

“Parece ser que rompió la tumba del hermano, se grabó a sí mismo mientras le cortaba la cabeza al difunto y luego le envió una o varias grabaciones a la madre, que fue la persona que alertó sobre lo sucedido”, explican desde la investigación del caso sucedido en la madrugada del pasado miércoles. Pese a todo, su destino judicial está en el aire, porque “lo ocurrido es una profanación de tumba, aunque se trate de un hermano, pero todavía no está claro que se considere un delito, porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, por ser una persona bajo tratamiento psiquiátrico”.

Al final, la madre de Abraham ha terminado poniendo de relieve lo mal que lo está pasando ella, tras perder a un hijo y ver cómo el otro se estancó en el dolor. Es por eso que está poniendo el asunto en manos de su abogado, para que encuentre la mejor solución para su hijo y también para optar a una prestación económica de la Ley de Dependencia para poder ayudarle: “No lo sé, el abogado es el que me lo está llevando todo. Lo estoy pasando muy mal. Se me ha ido la cabeza. Una cosa que no es legal no es legal. Yo le he contado a la Guardia Civil todo lo que ha pasado”, dice con cierta desesperación la tía política de Georgina Rodríguez. Que, por cierto, el miércoles cuando tuvieron lugar los hechos estaba en Filipinas disfrutando de unas vacaciones en familia junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. Permanece ajena a todo lo sucedido, al menos sí de cara a la galería, queriendo estar al margen de lo publicado. No se ha pronunciado en público al respecto.