Raphael, arropado por su familia en su investidura como Doctor Honoris Causa de la UJA: "La música nos ayuda a ser mejores"

El cantante Raphael ha sido investido este lunes Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (UJA). En su intervención, el artista natural de Linares se ha mostrado agradecido por este reconocimiento a su trayectoria musical donde su voz siempre ha sido su "mejor aliada".

"En la música, como en la vida, lo esencial no es la perfección, sino la verdad", ha dicho Raphael, que ha manifestado que para él "ser artista es poder transmitir lo que a menudo no puede expresarse con palabras". En este punto, ha defendido que "un cantante no es sólo quien afina y sigue el ritmo, es un intérprete de emociones, un actor de la voz" y "cantar es, en muchos sentidos, actuar, ponerse en la piel del otro" para "arrastrar al oyente a este mismo viaje emocional".

"No es sólo cuestión de notas o ritmos, sino de matices, respiros y silencios", ha afirmado el artista que ha añadido que su voz le ha permitido "explorar" sus límites y "evolucionar constantemente". "Nunca me ha interesado ser simplemente un cantante que suena bien. Siempre he buscado ser un intérprete que conmueve, sacude y despierta sentimientos", ha argumentado durante su discurso. Ha defendido que en esa búsqueda de la autenticidad es "donde reside el verdadero poder de la interpretación".

Investidura de 'Raphael' como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén Juan de Dios Ortiz Europa Press

"A lo largo de mi trayectoria he seguido siempre mi propio sendero, guiado por mi voz y por la música en la que he creído con convicción. He procurado mantenerme fiel a mí mismo, resistiendo las modas pasajeras", ha señalado el cantante, que ha dicho sentirse "tremendamente emocionado" por el reconocimiento. Para Raphael, "la mejor música surge cuando el creador se atreve a desafiar" y en su caso esto ha sido posible "gracias a la complicidad de grandes compositores" que le han confeccionado su repertorio "a medida". "Al mirar atrás me doy cuenta de que el trabajo constante, la perseverancia y la confianza de uno mismo han sido claves para mantener viva mi ilusión", ha relatado el artista que ha dedicado su doctorado "a todos aquellos que como yo han encontrado en la interpretación una forma de dar sentido a sus vidas" porque "siempre he creído que la música no solo la escuchamos, la vivimos, la respiramos y nos ayuda a ser mejores".

Día histórico

Por su parte, el rector, Nicolás Ruiz, se ha referido a esta jornada como "un día muy grande para la Universidad de Jaén, pero también para la provincia de Jaén". Al hilo, en la atención a medios previa al acto, ha considerado "algo histórico" "tener la suerte y la posibilidad de incorporar a Raphael dentro del claustro de doctores" de la institución. "Hemos querido, el claustro así lo aprobó por unanimidad, que Rafael pasara a engrosar, a engrandecer esa ilustre lista de doctores 'honoris, causa' que tiene la Universidad de Jaén. Pero nosotros a Raphael le aportamos poco. Es Raphael con su figura, pero más que con su figura, con sus valores, quien honra verdaderamente a la Universidad de Jaén y quien honra, por supuesto, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, a la provincia", ha afirmado.

En este sentido, Ruiz ha resaltado que el artista linarense "ha sido y será el mejor embajador" de esta tierra y "es impagable" poder "compartir muchas cosas" con el que ya es "un doctor más". "Muchas gracias Raphael porque nosotros, humildemente, te acogemos en el claustro de doctores de la Universidad de Jaén, pero tú engrandeces con tu obra, con tu trayectoria, pero sobre todo con tus valores, humildad, fuerza, energía, perseverancia, vitalidad, ilusión, pasión, con todos esos valores que tanto necesita la provincia de Jaén, nos hacen mejores y nos hacen más grandes", ha asegurado.

Figura clave

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de su lado, ha hecho hincapié en la relevancia del artista como una figura clave de la cultura española y su vínculo inquebrantable con su tierra natal, Linares. "La Universidad de Jaén y Jaén entero rinden homenaje a una de las figuras más importantes de las artes y la cultura de nuestro país. Hoy es un día especial porque celebramos el inmenso legado de Raphael, un artista de prestigio mundial que nunca ha olvidado sus raíces andaluzas", ha dicho en su intervención. También ha querido subrayar la contribución de la UJA al desarrollo de la provincia, calificándola como "un motor de transformación social y económica" que ha ganado prestigio internacional, situándose entre las mil mejores del mundo en el ranking de Shanghái.

"Estamos profundamente orgullosos de esta institución académica, que sigue apostando por la calidad educativa y por ser referente en sostenibilidad, siempre con el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha añadido. García, finalmente, ha aludido al papel de Raphael, nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2021, como embajador de los valores andaluces en el mundo: "Tus canciones nos han acompañado en los momentos más importantes de nuestras vidas, y hoy celebramos no solo tu música, sino el orgullo de compartir contigo estas raíces que tanto valoramos", ha declarado.

Al acto, celebrado en el Aula Magna del Campus de las Lagunillas de Jaén, no ha faltado la familia del artista. Además, ha contado con el alcalde de Jaén, Agustín González; la alcaldesa de Linares, Auxiliadora del Olmo; el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, y subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, entre otros representantes institucionales y de la sociedad jiennense.

El claustro universitario aprobó el pasado julio la propuesta de concesión de esta distinción académica, elevada por el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. En ella se recogía que "está sobradamente justificada a la luz de la excepcional carrera artística de más de 60 años y de los incontestables méritos que atesora este jiennense-linarense universal". En este sentido, a sus 65 años de carrera, con 60 discos en el mercado, sin contar la filmografía, y como acreedor de 326 discos de oro, 49 de platino y uno de los cuatro discos de Uranio existentes por ventas de más de 50 millones de copias, desde la UJA se ha resaltado que Raphael es historia viva de la cultura española.