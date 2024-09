Regina do Santos, indignada: "No soy una muerta de hambre ni estoy en la miseria"

La calificaron como “juguete roto”, olvidada por todos, sin ofertas profesionales y con problemas económicos. Nada más lejos de la realidad. Regina do Santosestá jubilada, recibe una pensión mensual y tiene unos ahorros que le permiten vivir sin desasosiegos. Así nos lo transmite cuando le preguntamos por su situación.

“Todo lo que han dicho es mentira, estoy bien, con mi piso pagado, sin deudas, con buen estado de salud y jubilada. Ni pido trabajo ni dinero… Tengo fondos para vivir tranquila y sin agobios. No soy una muerta de hambre ni ando pidiendo. Te agradezco que me hayas llamado para desmentir la situación que andan diciendo por ahí. No entiendo que se cuenten cosas que no son ciertas. Quédate tranquilo, no estoy en la miseria.



- Esta en buena forma física. ¿Por qué decidió retirarse?



- Llevaba muchos años trabajando, me llamaban para contratarme y pagaban muy poco, y decidí jubilarme. Me queda una pensión de mil doscientos euros y mis ahorros. Vivo sola, no tengo vicios, no mantengo a un chulo, no me drogo… Mi droga es el gimnasio, hacer deporte para mantenerme en forma.

Regina do Santos en una imagen de archivo Gtres



- Tantas décadas cantando… ¿No echa de menos su profesión?



- Vivo tranquila y feliz. Me gusta tener tiempo para mí. Soy una persona con la mente muy abierta y sé muy bien lo que me toca hacer en la vida. Eso sí, no se me olvida que soy artista desde que nací y nadie me ha regalado un euro por cantar. Todo lo gane con mi esfuerzo y mi trabajo. Y llegó un día en el que fui consciente de que me tenía que apartar del mundo del espectáculo. No me echaron los años, sino mi mente. Como te digo, físicamente estoy perfecta, pero ya no estoy para arrastrarme por las carreteras, ir de un lado para otro, mal pagada y pagando demasiados impuestos. Trabajando como una burra para lograr pocos beneficios. Jubilada vivo mucho mejor.



Regina do Santos nació en Río de Janeiro en 1950. Empezó a cantar desde muy joven, y en 1985 se vino a España para trabajar en el icónico cabaret de Barcelona, “El molino”. Un físico exuberante y una puesta en escena espectacular la convirtieron en una de las vedettes más populares de los ochenta y los noventa. Ha trabajado en distintos programas de televisión, como “La casa por la ventana”, “El show de Ángel Casas”, “Sálvame”, “!Que tiempo tan feliz¡”, “Pasapalabra”… fue finalista en una de las ediciones del reallity “Acorralados” y trabajo a las órdenes de profesionales tan conocidos como Emilio Aragón y José Luis Moreno.