Regina do Santos se recupera de una brutal caída que le desfiguró el rostro: “Podría haberme matado”

Fue hace unos días y la caída resultó brutal, hasta el punto que tuvieron que llevarla rápidamente a un hospital para hacerle unas profundas curas. Hoy, Regina do Santos recuerda el dramático momento en el que tropezó en plena calle y se dio de bruces contra el suelo.

Regina do Santos en una imagen de archivo Gtres

¿Cómo se encuentra?

Gracias a Dios, voy mejorando poco a poco. Ya puedo salir a la calle. Pero la caída fue tremenda, podría haberme matado. Iba caminando tranquilamente pero el suelo estaba resbaladizo, al cruzar la calle Goya y entrar en la de Núñez de Balboa, metí sin querer el pie izquierdo en un agujero del asfalto, tropecé y caí a plomo contra el suelo. Aunque intenté cubrirme la cara con las manos, el golpe resultó tan brutal que me hice heridas en el rostro. Me partí las cejas, la nariz y parte de la boca. Los dolores eran terribles, vino una ambulancia y me llevaron al hospital. Allí me pusieron puntos por toda la cara. Me realizaron un escáner de cabeza para ver si tenía lesiones internas y pasé cuatro horas sometiéndome a pruebas.

¿Qué resultado determinó el escáner?

Afortunadamente, vieron que no había ese tipo de lesiones. El médico, no obstante, me recomendó que estuviera unos días reposando en casa y sin salir a la calle. Ya me han quitado los puntos y me estoy recuperando…

Antes, al caer, la ayudaron algunos transeúntes…

Si, la gente fue muy solidaria. Me intentaron contener la sangre con toallitas y servilletas, me ayudaron a levantarme, llamaron a la ambulancia… pero me manche de sangre toda la camiseta.

En el plano profesional no pasa por su mejor momento.

El teléfono ya no suena como antes, tengo poco trabajo, no me llaman de las teles, bueno, suelo ir a la autonómica gallega, pero en las nacionales me tienen olvidada. Gracias a mis ahorros de toda una vida no me falte dinero para comer y para los gastos más esenciales.

¿Ha recuperado el ánimo?

Tengo mucha fortaleza y soy una mujer muy positiva. No me vengo abajo con facilidad e intento superar los problemas lo mejor posible. Según me he ido recuperando me sentía más tranquila, pero no voy a olvidar aquella dramática caída en plena calle.