La Reina Letizia, entre los invitados a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra

Este fin de semana Víctor Elías y Ana Guerra anunciaban su compromiso a través de sus respectivas cuentas de "Instagram". La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y pasar por el altar después de casi dos años de romance. Ambos han formado un tándem indestructible, tanto a nivel profesional como sentimental, y decidieron pedirse matrimonio mutuamente. La noticia causaba un gran revuelo mediático y multitud de rostros conocidos felicitaron públicamente a los artistas por su futuro enlace matrimonial, como Miguel Ángel Muñoz, ex de la canaria, que no dudó en comentar el post, alegrándose por ellos.

A raíz de anunciar su compromiso, muchos comenzaron a teorizar sobre los posibles invitados (o no) a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra. Entre todos los nombres, el que más interés ha suscitado es el de la Doña Letizia, prima del músico. El padre de la Reina de España y la madre del protagonista de "Los Serrano" son primos de sangre y "Socialité" no dudó en preguntarle al artista si si la mujer de Don Felipe recibirá una invitación a su enlace matrimonial con la cantante.

Ana Guerra y Víctor Elías se casan Redes sociales

Durante uno de los últimos photocalls a los que asistió la pareja, ambos respondieron a esta cuestión. "A mí no me preguntéis si la Reina Letizia va a venir, eso preguntádselo a él porque es su parte de la lista", señalaba Ana Guerra."Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro", contestaba Víctor Elías, confirmando que Doña Letizia sí está en la lista de invitados al enlace matrimonial, asegurando que a su madre le hubiera hecho mucha ilusión.

El músico no dudó en deshacerse en halagos hacia la Reina de España y volvió a alabar su figura. "Una cosa que llevo diciendo tiempo es que yo ya fardaba de prima cuando era presentadora de Televisión Española, cuando todavía no era la princesa. Decía: "esta es mi prima"", expresaba, muy orgulloso, Víctor Elías. ¿Acabará asistiendo Doña Letizia al enlace matrimonial de su primo con Ana Guerra?