Ricky Rubio se lanza al diseño de moda por una buena causa

Además de ser uno de los deportistas más destacados del panorama patrio e internacional, Ricky Rubio también es de los más implicados en la lucha contra el cáncer. De hecho, cuenta con su propia organización, la Fundación Ricky Rubio, que lleva a cabo numerosos proyectos y programas destinados a prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Su última apuesta ha sido la incursión en el mundo de la moda por una buena causa: visibilizar una ley de 2002 que regula la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Documentación Sanitaria e Información. Entre otros principios, la norma establece que todo ciudadano puede solicitar un diagnóstico molecular, es decir, una prueba clave para combatir cualquier tipo de tumor, en especial aquellos que no presentan síntomas, como es el caso del cáncer de pulmón.

La Fundación Ricky Rubio apuesta por la moda como herramienta de concienciación

Un derecho que no todos conocen y que desde la Fundación Ricky Rubio se han propuesto dar a conocer lanzando una firma de moda con el mismo nombre que la ley: 41/2002. El concepto pretende así poner de manifiesto el contraste entre lo informada que está la ciudadanía en cuanto a las últimas novedades de sus marcas favoritas pero lo poco que, en muchos casos, conoce sus propios derechos.

La primera colección de la marca será presentada el próximo jueves 12 de junio, y estará compuesta por prendas y accesorios cuya venta será destinada íntegramente a financiar la difusión de la posibilidad de someterse a un diagnóstico molecular, que dispara los porcentajes de curación de determinados tipos de cáncer, y especialmente el de pulmón.

La Fundación Ricky Rubio nació como parte de la promesa que el deportista hizo a su madre de que iba a devolver a la sociedad todo lo que le había dado. Tona Vives falleció en 2016 víctima de un cáncer de pulmón, una tragedia que, sin embargo, impulsó una bonita e importante iniciativa social.

“Siempre piensas que no te va a tocar y me tocó muy de cerca... a la persona más importante de mi vida, a un referente. Nos puede pasar a cualquiera y los hábitos son claves en la prevención. Tenemos más influencia de la que pensamos. No es una moneda al aire, que si la lanzas te toca o no te toca. Podemos ayudar a nuestro cuerpo a que eso no suceda”, explicó Rubio en noviembre del año pasado, en el pódcast “Sr. Wolf Podcast”.