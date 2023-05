Risto Mejide se reconcilia con su madre después de 4 años sin hablar

Ayer fue el Día de la Madre y las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y de cariño para todas las madres. Pero si hay una publicación que ha llamado la atención ha sido la de Risto Mejide. El presentador compartió una fotografía junto a su progenitora, en la que aparecía dándole un beso, y su última novela. 2De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre. Gracias mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre", escribía el catalán. Después de más de 4 años peleados sin hablar, el exmarido de Laura Escanes ha dado un paso al frente y arreglar sus diferencias con su madre.

La publicación se ha llenado de mensajes de cariño y alegría por la decisión que había tomado. Máximo Huerta ha sido uno de los que no ha querido desaprovechar la oportunidad y le ha escrito algo muy significativo en el post. "No sabes cuánto me alegro. Y recuerdo ese primer mensaje. Castillo y amigos en un sofá", desvelaba el periodista. Y es que es muy probable que el expresentador de televisión fuese uno de los artífices en la esperada reconciliación. Risto Mejide reveló durante su entrevista a Máximo Huerta en 'Viajando con Chester' que no tenía buena relación con su madre. "Es una gran despedida. Es una despedida página a página.... Me ha costado mucho leerlo. Estás todo el rato hablando de tu madre... Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que hace cuatro años no me hablo con mi madre, ha sido una hostia importante. Me costaba avanzar", confesó el publicista.

Después de desvelar esta situación, el exmarido de Laura Escanes aseguró que su madre no conocía aún a su hija Roma, ya que había nacido cuando estaban peleados. "Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy", expresó. Además, el mismo día de la entrevista, Mejide recibió un mensaje de su progenitora y se lo contó a Máximo Huerta. El periodista, entonces, le preguntó si él quería reconciliarse con ella, algo que el presentador de 'Viajando con Chester' afirmó. "Creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela. Estoy ahora mismo en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje", reveló. Y unos meses después, finalmente ha dado el paso y se ha reconciliado con su madre.