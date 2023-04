La novia de Risto Mejide denuncia los insultos que recibe por salir con él

Natalia Almarcha, la novia de Risto Mejide, ha denunciado los insultos que recibe por salir con él a través de sus redes sociales. La situación se repite, ya que Laura Escanes también recibió críticas durante su relación con el publicista y jurado de "Got Talent".

En esta ocasión, la valenciana de 27 años ha publicado en sus historias de Instagram los mensajes que recibe tanto en su cuenta principal, como en la de su perrito (ambas privadas).

Natalia Almarcha, pareja de Risto Mejide Natalia Almarcha instagram

"Ridícula", "chihuahua choni" o "payasa", son algunos de los insultos que ha recibido la actual pareja de Mejide. Hay incluso quien critica su relación sentimental: "No sé qué haces con un viejo como Risto, pero bueno... Estás quedando fatal. Se te nota que vas por la pasta".

Almarcha no da crédito a los insultos que recibe y se limita a preguntarse "¿por qué la gente tiene una vida tan triste que tiene que opinar de los demás?. De momento, Risto Mejide no se ha pronunciado al respecto lo que no deja de sorprender ya que siempre salió "al rescate" de la influencer y madre de su hija Roma, Laura Escanes.

Mejide y Almarcha se conocieron por medio de las redes sociales. Fue el presentador quien dio el primer paso y le pidió una cita a esta joven graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética, residente en Valencia y que trabaja en una Farmacia de la capital levantina. También ha realizado cursos de Ortopedia.