Rocío Carrasco envía un mensaje reconciliador a sus hijos: “La toalla no se tira, se lava”

Los nuevos proyectos de Rocío Carrasco se presentan con más fuerza que nunca. El 29 de abril, coincidiendo con su 47 cumpleaños, la hija de Rocío Jurado presentó uno de sus proyectos más innovadores: “Rocío y David Flores.

Años de mala relación que han sido condimentados con varias declaraciones públicas realmente demoledoras. Rocío Carrasco no ha perdido en ningún momento la esperanza de poder limar asperezas y retomar una relación menos tensa.

En medio de este cisma familiar que se remonta a muchos años atrás, la hija de “La más grande” no ha permitido que esto la termine por anular. El mismo día en el que presentaba su línea de cosméticos, Rocío Carrasco también disfrutó de un agradable día en compañía de su marido Fidel Albiac y algunas de sus amigas más íntimas, como Anabel Dueñas, Alba Carrillo, Sofía Suescun o Nagore Robles. En una pequeña reunión aprovecharon para soplar las velas y celebrar el momento profesional para el resto del 2024. Fue a su salida del establecimiento donde desveló a los medios cuál sería su deseo de cumpleaños y le pide a la vida ahora: “Que todo siga así y vaya todo bien”, arrancó diciendo antes de afirmar que estaba muy satisfecha con su vida. “Que siga trabajando y que siga haciendo cosas que me diviertan y cosas que puedan beneficiar a los demás. Y ya está”.

Un gran momento personal y profesional que no duda en mostrar a los medios. Sin embargo, la situación es algo distinta cuando se pone el foco en otro punto de la familia, concretamente en Rocío y David Flores. La tensión con sus hijos, que se posicionan del lado de su expareja Antonio David Flores, no parece terminar de crecer, pero, sin incidir mucho en el asunto, quiso matizar que para ella: “La toalla no se tira. Se lava, pero no se tira. Y yo estoy muy bien”, decía dando a entender que en ningún momento ha descartado la posibilidad de una reconciliación.