El emotivo mensaje de Isabel Pantoja a sus cuatro nietos

Este sábado ha tenido lugar uno de los conciertos más complicados a los que ha tenido que hacer frente Isabel Pantoja. Después de que se diera a conocer la ruptura con Mariló de la Rubia, a la que Agustín Pantoja ha hecho varios “feos” desde que saltara a los medios como la gran amiga de la tonadillera. La noticia del embarazo de su sobrinaAnabel Pantoja también ha sido una de las cosas que más ha emocionado a la intérprete de “Marinero de luces” y, con todo lo que está viviendo, no pudo evitar hacer un comunicado especial en su último concierto en Almería.

A pesar del duro momento que al que tiene que hacer frente, amplificado por la situación que vive durante varios años con sus hijos Isa Pantoja y Kiko Rivera, no dudó en mostrarse en redes muy feliz por llegar al que sería su próximo destino: “Hola, amigos, ya estoy aquí en Almería, maravillosa tierra. Estoy muy feliz de poder cantaros el sábado, día 8”, dijo en su perfil de Instagram.

Acostumbrados a que en cada una de sus interpretaciones haga una referencia especial, ya sea con un mensaje previo a la canción o, incluso, cambiando parte de la letra, en esta ocasión destacó con su mensaje más directo. Isabel Pantoja, debido al cisma familiar que persiste en el clan, lleva un tiempo sin tener relación con sus hijos, lo que se extiende a sus nietos. Pero esto no quiere decir que no tenga un gran cariño por los pequeños. Fue en el momento de interpretar “Hasta que se apague el sol” escrita por Juan Gabriel, cuando la artista hizo callar a toda la plaza de toros con un conmovedor mensaje: “Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro”.

Consiguió sumir a todo su público en un silencio total antes de que estallaran en aplausos al comprender que estaba hablando de sus cuatro nietos. Isabel comenzó a cantar, cabizbaja y sentada, con esta actuación logró poner a todos sus seguidores de pie y se pudieron escuchar algunos comentarios que decían cosas como: “¡Qué lástima!”. Unas palabras con las que se pudo ver cómo estaría pasando estos duros momentos la tonadillera ahora con distancia con Mariló de la Rubia, sus dos hijos y sus nietos. Un pesar que no ha pasado inadvertido y que muchos de sus fieles seguidores han querido comentar en las redes sociales.

De entre todo este dolor, Isabel Pantoja se ha refugiado en el apoyo incondicional de su querida sobrina Anabel. Este domingo la influencer, y futura mamá, ha compartido un vídeo en el que aparecía bailando su ya viral “Garlochi” junto con la tonadillera, una muestra de lo unidas que están frente a todos los problemas que puedan surgir.