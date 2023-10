Rodolfo Sancho despista a todos con su extraño movimiento en Tailandia

La defensa de Daniel Sancho en el caso por el asesinato de Edwin Arrieta está despistando mucho a los que siguen la actualidad. Pero no es el único que da pasos inesperados para propios y extraños, pues también su padre, Rodolfo Sancho, ha llamado la atención en las últimas horas por algo que nadie había previsto. De hecho, tanto ha sorprendido que han llegado a calificar sus movimientos como “extraños”. Y es que, cuando menos, hay algo que no cuadra del todo, como así lo ha planteado el equipo de Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’, justo en el viernes que se ha cogido libre para estar junto a su familia descansando.

Rodolfo Sancho, actor español y padre del chef Daniel Sancho Bronchalo, acusado de asesinato premeditado, abandona el juicio de su hijo tras ser aplazado, este jueves en Koh Samui. Sitthipong Charoenjai EFE

Por un lado, Silvia Bronchalo sigue sin dar señales de vida y sin dejar constancia fiable sobre su paradero. Lo que parece generalizada es la idea de que no ha abandonado Tailandia, pues en el aeropuerto hay equipo gráfico apostado a la espera de movimientos. Por eso creen que sigue en la isla de Koh Samui, aunque no se sabe el motivo por el cual no ha visitado a su hijo en estas últimas dos semanas. Quien le ha tomado el relevo ha sido su expareja, Rodolfo Sancho, quien este viernes ha hecho algo inusual. No solo para él, sino para cualquier familiar que acude a la cárcel tailandesa para visitar a su ser querido entre rejas.

Tal y como han destacado en el citado programa de Telecinco, Rodolfo Sancho ha visitado a su vástago en la mañana de este viernes. Sin embargo, lo ha hecho fuera del horario estipulado en la prisión para tal ejercicio. Todos los familiares tienen agendadas sus encuentros entre las 13:00 y las 14:30 horas. No obstante, el actor ha accedido a las dependencias penitenciarias para ver a su vástago a las 9:30 horas.

Rodolfo Sancho llegando a los juzgados de Koh Samui GTRES

El equipo de periodistas que aguarda novedades a las puertas de la cárcel de Koh Samui ha explicado que esta visita es especial. Para poder ver a Daniel Sancho, su padre ha tenido que solicitar de forma oficial un permiso, lo que convierte esto en un gesto extraordinario. Rodolfo Sancho ha aprovechado bien la oportunidad, dado que ha permanecido en el interior del recinto durante una hora y media. Seguramente ha comprobado cómo ha pasado la noche su hijo tras haber declarado ante el juez y haber conseguido el aplazamiento del encuentro al no tener un traductor de tailandés presente.