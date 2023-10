Ana Rosa Quintana confiesa lo más duro de sus revisiones médicas

Ana Rosa Quintana siempre tuvo fama de estar puntual cada mañana desde su plató en el salón de los españoles. Nunca se cogía bajas. Pero el año pasado la salud le jugó una mala pasada y le obligó a alejarse de su programa durante unos meses. El cáncer trastocó sus planes y le hizo volver a relativizar sus prioridades, pero también le ayudó a conocerse a sí misma. Por eso sabe cuáles son sus necesidades y bajo prescripción médica ha decidido cogerse algunos viernes libres en ‘TardeAR’. La presentadora ha vuelto a hablar con total normalidad sobre su enfermedad y la etapa de su recuperación en la que se encuentra ahora.

Lo ha hecho durante su entrevista Carmen Maura, que acudía para promocionar su último trabajo, ‘Mi otro Jon’, a las órdenes de Paco Arango y con su habitual compromiso solidario. La presentadora se sintió cómoda para detallar cómo su cambio a las tardes le ha obligado a cambiar de horario también en sus médicos, lo que le hace presenciar escenas difíciles: “Antes iba por las tardes a última hora y no me encontraba con nadie. Ahora voy por la mañana y cuando estoy esperando en la sala y veo tantos niños, me rompe el alma. Los carritos, con los papás… y luego corriendo, jugando con la sondita puesta mientras los están curando”.

Aunque para Ana Rosa Quintana ahora las visitas al médico sean más complicadas por lo que tiene que presenciar, en su propia lucha todo va según lo previsto. Lo importante para ella es que puede llevar una vida con total normalidad, aunque haya optado por reducir la jornada a tan solo cuatro días laborales: “No voy a venir los viernes habitualmente. A mis médicos les parece muy bien lo que hago, pero esto es muy estresante y quieren que descanse un poquito más”, decía en su primera semana en antena con su nuevo programa.

Como decíamos, Ana Rosa Quintana ha aprendido qué es lo importante en la vida y que el trabajo, por mucho que te apasione, si no es buen compañero en la lucha contra el cáncer es mejor tomárselo con calma. De hecho, ahora la presentadora valora disfrutar de los suyos y aprovechar cada instante para generar buenos recuerdos. El próximo sábado se reunirá con su hermano en su casa, después de cuatro meses sin cuadrar fechas, lo que confesaba hace unos días en directo quejándose porque justo este fin de semana amenazan lluvias. También se lo reconocía a José Coronado en su paso por su programa: “Todo te importa un pimiento”. Y es que ahora tan solo ver feliz a los que te rodean es lo que realmente da sentido a una vida.