Silvia Bronchalo, vista con un misterioso hombre en un restaurante de Tailandia

Mucho se ha hablado ya sobre la relación que mantienen Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Se considera que su vínculo no atraviesa por su mejor momento y que las difíciles circunstancias que rodean a su hijo, Daniel Sancho, ahora entre rejas en una prisión de Tailandia, les ha obligado a mantener un contacto que hasta ahora no había sido fluido. Pero esta situación se ponía sobre el tapete informativo por diversos medios para señalar que la madre del asesino confeso de Edwin Arrieta tenía ya un pie de regreso a España, pues su expareja le estaba haciendo el relevo desde este lunes. Pero parece que no ha sido el caso y es que Silvia Bronchalo no ha abandonado el país asiático y, de hecho, parece estar haciendo buenas migas con otras personas, pues se le ha vuelto a ver acompañada de un desconocido.

Silvia Bronchalo, mother of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, arrives to visit her detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Este martes, Silvia Bronchalo ha vuelto a visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui, después de que este lunes no lo hiciese. Ya se ausentó una vez en su tradicional encuentro entre rejas, pero tenía una buena excusa, pues se estaba reuniendo con altos cargos de la policía tailandesa en la isla de Koh Phangan, precisamente en la que su hijo degolló y descuartizó al cirujano colombiano. Pero una vez más la madre no estuvo este lunes con su hijo y todos se preguntaban qué estaba haciendo en su lugar, pues saben que no se va a separar de él si no es por una causa mayor.

Este martes por la mañana se ha desvelado el misterio. En parte. Y es que Silvia Bronchalo ha sido vista comiendo en un restaurante de la isla acompañada de un hombre. De nuevo, una persona señalada como misteriosa, precisamente porque se desconoce su identidad. Ha sido el programa de Susanna Griso, ‘Espejo Público’, quien ha situado de nuevo en el mapa a la madre de Daniel Sancho: “Ha salido de la cárcel y ha estado acompañada de un misterioso chico, al que yo no había puesto cara antes. Se han metido en el taxi con otra mujer, a la que han dejado en un sitio y después ellos dos se han ido a comer juntos. Parece de nacionalidad tailandesa y yo hasta ahora no le había visto”, destaca el periodista del citado espacio de Antena 3.

Silvia Bronchalo (R) speaks to Thai prison officials during a visit to her detained son Daniel Sancho Bronchalo at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 21 August 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Es más, ante la sorpresa que supone no ver a Rodolfo Sancho aun recorriendo el mismo camino que su expareja para ver a su hijo. Este corresponsal enviado a Tailandia explica que Silvia Bronchalo ha debido de hacerse con todos los turnos reservados para la familia de esta semana. Con ello, el actor no se vería cara a cara con su hijo hasta la próxima semana, optando por dejar que su ex continúe con esta responsabilidad hasta que él termine con las gestiones que se trae entre manos desde que saliese de su refugio en Formentera y pusiese rumbo a Tailandia por fin.