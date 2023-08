Rodolfo Sancho, entre la espada y la pared: este es el verdadero motivo por el que no ha viajado a Tailandia para reencontrarse con su hijo, Daniel Sancho

Daniel Sancho ya puede recibir visitas diarias. El joven ya ha cumplido con su cuarentena de aislamiento de protocolo por coronavirus en la prisión de Koh Samui de Tailandia. Silvia Bronchalo, su progenitora, ha sido la primera familiar en desplazarse al país asiático para reencontrarse con su hijo tras lo sucedido. La actriz llegaba a primera hora de la mañana a la cárcel en la que se encuentra su hijo mientras espera la fecha del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Bronchalo ha viajo sola y ha entrado en compañía de una persona de la Embajada y, a partir de hoy, podrá visitarle diariamente, ya que obtiene todos los permisos legales de la Embajada para hacerlo.

Silvia Bronchalo leaves after visiting her son Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo who was charged of murder and dismembering a Colombian surgeon, at a prison in Koh Samui island, southern Thailand SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Llama la atención que Rodolfo Sancho, padre de Daniel, no haya acompañado a su exmujer, con la que mantiene una buenísima relación, para apoyarla en este trago tan difícil y reencontrarse con su hijo, después de haber confesado el crimen, motivo por el que la policía tailandesa ha pedido la pena capital por "asesinato premeditado". Pero lo cierto es que Rodolfo Sancho se encuentra absolutamente abatido por lo ocurrido con su hijo y están siendo unos días muy complicados para el protagonista de "El Ministerio del tiempo". Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, desveló uno de los motivos por los que el intérprete no se ha desplazado a Tailandia para reencontrarse aún con su hijo: "Tiene que "rearmarse" para poder enfrentarse a ese viaje. Tampoco puede ir si tú no estás bien".

Rodolfo Sancho, tal y como señaló Balfagón, se encuentra "abatido" por la situación y, de momento, parece ser que no ha encontrado las fuerzas suficientes para viajar a Tailandia y afrontar esta delicada situación. Su pareja desde hace 18 años, Xenia Tostado, se ha convertido en su mayor apoyo y su refugio durante estos días, junto a su hija pequeña Jimena, a la que van a proteger por encima de todo y por la que ambos están muy preocupados.