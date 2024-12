Rosanna Zanetti: "La canción ‘El burrito sabanero’ está en bucle en mi casa"

Con el año 2025 a la vuelta de la esquina, resulta inevitable hacer balance sobre todo lo bueno y no tan bueno que nos ha dejado este 2024. Rosanna Zanetti, modelo, actriz y esposa de David Bisbal, hace el suyo en LA RAZÓN y celebra la buena racha profesional que ha disfrutado. Lo cierto es que no ha parado, y por eso apuesta por unas Navidades tranquilas, en casa y con los suyos. Pero antes de tomarse ese necesario parón, la venezolana da el pistoletazo de salida a Amazon Misión Navideña, un espacio inmersivo destinado a toda la familia que mantendrá sus puertas abiertas en Espacio Retiro de Madrid hasta el próximo 4 de enero.

¿Cuál es su misión esta Navidad?

Finalizar el año tranquila, en familia y estando con mis hijos, sea el plan que sea. Este año he decidido relajarme, porque las Navidades pueden ser un poco caóticas. Este plan me parece increíble para venir con los amigos y la familia, un plan diferente en pleno Madrid

¿Cuál es su indispensable de Amazon esta Navidad?

Tengo muchas cosas, algunas no sé si las pediré de regalo o me las autorregalaré. En mi lista tengo muchas cosas para mí, los niños y David. A él le encanta la tecnología y tengo vistas algunas cámaras y gadgets… También cosas para la casa, como una aspiradora porque soy muy obsesiva de la limpieza, o una batidora de repostería para los niños, que quieren hacer galletas de Navidad.

¿Quién es más navideño en casa?

Yo creo que todos. David lo vive de una forma muy especial. Yo soy más de enfocarme en la decoración y él hace el resto solo con su personalidad, que es superalegre... Él aporta la música, además este año acaba de lanzar el disco de villancicos, que lo tenemos puesto en casa en bucle. A los niños les encanta la de “El Burrito Sabanero”, que la hizo pensando en ellos y además es venezolana, un guiño a mi país.

Decía que esta Navidad ha decidido relajarse. ¿Ha sido un año estresante?

Ha sido muy ajetreado, con mucho trabajo y viajes en los que ni David ni yo hemos tenido muchos momentos especiales familiares, pero lo relativizamos porque sabemos que luego lo podemos compensar con otros. Nos gusta enfocarnos no solo en un día, sino en tener momentos de calidad constantes a lo largo del año. Estamos trabajando hasta la semana antes de Navidad, por eso queremos que este año sea tranquila. Normalmente aprovechas para ver a la familia, viajar, ver a los amigos… Quieres abarcar muchas cosas y terminas agobiada en vez de disfrutar la Navidad.

¿El balance del año, entonces, es positivo?

Muy positivo porque ha sido un año lleno de proyectos muy bonitos, con marcas importantes que han confiado en mí. Hace dos semanas tuve la oportunidad de lanzar una nueva colección con Betribe enfocada en la maternidad y la crianza, una de mis favoritas y en la que más me he implicado. Además, mis niños están en una etapa buenísima, para comérselos, y los estoy disfrutando mucho. Nos ha acompañado la salud, el equilibrio y la armonía. Estoy muy agradecida, ¿qué más puedo pedir?

Siempre se puede pedir más. ¿Qué le pide al 2025?

A veces uno peca pidiendo más... Que todo se quede como está, y si se pueden cumplir algunos proyectos laborales que tenemos en el aire, sería increíble. Es que estamos tan bien, estoy tan contenta y tan agradecida, que no pido más que eso, estar en familia y disfrutar de tiempo de calidad con ellos.

¿Cómo les ha cambiado a usted y a David ser padres?

Hemos aprendido a priorizar mucho nuestro tiempo, a valorar qué nos suma y qué no, a saber qué es lo verdaderamente importante. Eso nos ha hecho gestionar mucho mejor los tiempos para tener tiempo de calidad en familia. Los niños tienen sus etapas y cada etapa tiene sus cosas. Por ejemplo, tras el parto, tu mente no va a estar nunca en el trabajo, sino en vivir ese momento, y luego, poco a poco, todo va volviendo a la normalidad.

Rosanna Zanetti y David Bisbal. Gtres

¿Qué es lo que ya no les suma?

Proyectos que requieren pasar mucho tiempo fuera de casa, cuando mis hijos eran más pequeños, de verdad que no era lo que yo quería. A David también le pasa. Le han venido oportunidades de trabajo en fechas importantes, como cumpleaños, y para él ha sido más importante estar con los niños. Hay trabajos que no se van a volver a repetir, pero hay momentos en familia que tampoco, así que intentamos ponerlo todo en la balanza para ver qué hacemos y qué no.

¿Cuál es el secreto de su relación con David?

No sé si hay algún secreto. Lo bueno es que nos encontramos en un momento de nuestras vidas en que nos conocíamos bastante bien. Habíamos crecido y madurado, sabíamos que de cara al futuro queríamos construir una relación que se basara en el respeto, la comunicación y la admiración. Todo eso hizo que fluyera de una manera muy bonita. Además, es muy sano que cada uno tenga sus límites y comunicarlos. Nosotros podemos hablar de lo que sea sin tomárnoslo a lo personal. Eso nos ha ayudado y ha sido muy importante, al menos para nosotros. A veces nos guardamos sentimientos para no hacer sentir mal a la otra persona, pero nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Esas cosas se pueden decir desde el respeto y el cariño si es una relación que se basa en el amor.

Alfombras rojas, fiestas, eventos… ¿Cuál es el momento más especial que han vivido juntos gracias a sus carreras?

No sabría qué decirte porque esos momentos son maravillosos de cara a la cámara, pero no deja de ser un trabajo. Se ve muy bonito, pero no estamos de fiesta, estamos trabajando. Es diferente cómo lo percibe el público y cómo lo vivimos nosotros. Por eso, como trabajamos tanto y vivimos mucho ese tipo de experiencias, lo que más valoramos es la normalidad. Lo que más atesoramos son los momentos de estar en casa viendo una película con un chocolate caliente. No hay plan que me apetezca más.