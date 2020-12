Rosanna Zanetti: “No soy supersticiosa, la buena suerte es cuestión de actitud, percepción y muchos otros factores que van más allá de un objeto”

Un 2020 difícil, diferente, pero lleno de momentos de felicidad para Rosanna Zanetti y eso se refleja en su sonrisa y en cada una de sus palabras. Modelo, actriz, madre de familia y uno de nuestros referentes de estilo actuales más potentes en nuestro pais. Belleza, estilo y un corazón que brilla más allá de todo eso. Con su eterna sonrisa, Rosanna Zanetti, se siente agradeciada por todo lo que le ha dado la vida. Y todas esas facetas de su vida y su personalidad las plasma en su cuarta colección de joyas junto a Vidal&Vidal. Rosanna conquista corazones allí por donde pasa y también lo hace con sus colecciones de joyas.

Colección Rosanna Zanetti.

Piezas atemporales, pero con un toque místico y energético. Así es Moonlight, la nueva colección que Rosanna Zanetti ha diseñado para la firma española de joyería, Vidal&Vidal, y que en palabras de Rosanna “es como la sensación que nos embarga cuando contemplamos un inmenso cielo en una noche estrellada”. Moonlight collection, estará disponible en tiendas y en la web de la marca el próximo 14 de diciembre, se compone de piezas sofisticadas y elegantes, que forman una colección creada con atención minuciosa, cuidando cada detalle, así como la calidad de materiales y acabados. Una colección trabajada con piedras naturales talladas a mano, encajadas en apliques bañados en oro con circonitas engarzadas. Un regalo de lo más especial para esta Navidad. ¡No te pierdas nuestra charla con Rosanna!

Te has atrevido a crear tu cuarta colección de joyas con Vidal&Vidal. ¿Cómo nos tenemos que imaginar a Rosanna en el proceso de inspirarse para diseñarla?

Moonlight es mi cuarta colección para Vidal & Vidal y ha sido una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. He podido desarrollar una faceta más creativa y palpable a la vez que voy aprendiendo de todo un universo nuevo para mí que no solo se limita al diseño e imagen, sino también a un área más corporativa y empresarial. En el proceso de creación lo que me inspira puede ser un viaje, una textura, un color, una composición geométrica... cualquier cosa puede encender la chispa que desencadena todo y nos ponemos manos a la obra: Tormenta de ideas, estudio de tendencia, diseños, descarte, selección de materiales, prototipos, producción, distribución, marketing, estadísticas... Me involucro mucho en todo.

En un año marcado por la pandemia y el confinamiento, ¿esta colección está creada durante el confinamiento o ya la tenías diseñada de antes?

Junto al equipo empezamos a trabajar cada colección con un año de anticipación, en noviembre de 2019 fueron las primeras sesiones de diseño, luego se declaró el confinamiento y se detuvo todo. No sabíamos que iba a pasar. Por un momento pensamos que los tiempos no iban a dar y no se tendría lista la colección, pero retomamos el trabajo a distancia para revisión de prototipos y aprobar la colección final haciendo una triangulación entre Madrid (que es donde yo me encontraba), la fábrica en Menorca y Alemania que es donde está Marta Vidal, que trabaja conmigo y me ayuda en la ejecución de diseño y prototipos. Fue una tarea más compleja pero a la vez muy gratificante. Poder seguir creando a pesar de la situación actual que se vive es un privilegio.

Fuente de inspiración. ¿Mujeres (actuales y del pasado) que sean para Rosanna un icono y fuente de inspiración?

Todas las mujeres me inspiran por ser lo que son, únicas, diferentes y auténticas. La elegancia de Coco Chanel, la sensualidad de Brigitte Bardot, la irreverencia de Madonna... así una larga lista. En España hay grandes iconos de la moda como Naty Abascal, Rossy de Palma quien ha llevado piezas de nuestra colección en varias ocasiones como en el Festival de Cannes, Premios Goya y nos ha hecho mucha ilusión.

Un toque místico y energético, ¿estos dos aspectos son muy importantes en tu vida y más en un año como el 2020?

Totalmente. Este año nos ha recordado lo importante que es conectar o reconectar con nosotros mismos, con lo verdaderamente esencial de la vida. No podemos controlar todas las cosas que nos acontecen, pero si podemos controlar nuestra actitud ante esas situaciones.

Tres líneas, CRYSTAL, TALISMAN y REVERSE. ¿Rosanna tiene algún talismán en su vida?

No, no soy supersticiosa, la buena suerte es cuestión de actitud, percepción y muchos otros factores que van más allá de un objeto.

Si te tuvieras que quedar con una sola pieza de esta nueva colección, ¿cuál sería?

Es difícil elegir una sola pieza, pero mi top 3 serían: collar medallón Octogonal de la línea CRYSTAL, pendiente con amatista de la línea TALISMAN y pendiente de estrellas de la línea REVERSE.

Descríbeme el look con el que combinaría Rosanna esta nueva colección...

Es una colección muy atemporal y versátil, convive perfectamente con cualquier estilo, look, momento del día... así que se puede combinar con lo que sea y como sea.