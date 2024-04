Rosario Mohedano confiesa el peor momento de su vida: “Me volví loca a pegar gritos”

Rosario Mohedano está inmersa en la promoción de su nuevo trabajo musical, por lo que se ha propuesto hacer ruido mediático. Su tema ‘Ave Fénix’ ha sido entendido por muchos como un dardo directo y envenenado hacia su prima, Rocío Carrasco. Mientras se propone que su tema sea escuchado por cada vez más personas, se ha sentado a charlar con Isabel Gemio, concediendo una entrevista que ha dado mucho juego y que ya comienza a generar potentes titulares. Y eso que el contenido íntegro de la entrevista no se verá hasta el próximo domingo 14 de abril. Pero tanto la presentadora como la cantante han comenzado a cebar su estreno con la publicación de unos extractos que dejan claro cómo se ha entregado la artista a la causa.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano lo ha pasado especialmente mal a lo largo de su vida. Muchos la consideran privilegiada por haber heredado el talento de su tía, Rocío Jurado, pero no tanto por el hecho de vivir tras su alargada sombra, sin llegar a triunfar como se merecería por su portentosa voz. Además, suele copar más titulares por los conflictos familiares, no solo los de Rocío Carrasco, sino también por los problemas de sus padres, el encarcelamiento de su ex, Antonio Tejado, o por su guerra judicial contra Telecinco en el marco del ‘caso Deluxe’. Con todo ello, continúa apostando por su música, aunque lo haga a golpe de polémica, desvelando cuál de todos ha sido el peor momento de su existencia.

Se trata de un episodio oscuro de su vida que le hundió en la más profunda de las tristezas. Aquel en el que Rosario Mohedano reconoce que “me estaba conociendo triste, apagada y sin ganas”. Se compara con Scarlata O’Hara, al menos sí el momento en el que terminó estallando por lo que le sucedió: “Me metí en la ducha, me volví loga a pegar gritos y dije Rosario, ya”. Aunque, por el momento, se desconoce a qué instante vital hace referencia, sí que ha dejado como muestra en sus redes sociales algunas pinceladas de cómo logró reponerse y salir delante de un bache que le ha marcado a fuego quién es a día de hoy.

“Hoy un paso, mañana otro. Y al día siguiente otro. Y a ver hasta dónde llegas, pero no te puedes quedar aquí. Y no me quedé”, confiesa con la emoción a flor de piel cómo consiguió recuperar el control de su propia vida, pese a que lo tenía bastante complicado. Así de sincera se muestra ahora Rosario Mohedano con Isabel Gemio, que también ha tenido que lidiar con sus propios fantasmas hasta reinventarse. No solo en lo personal, también en lo profesional, encontrando refugio profesional en YouTube, con un canal de entrevistas en las que ahonda en la vida de los protagonistas de la crónica social. Muchos han pasado ya por su programa, pero parece que su última invitada le ofrecerá buenos resultados de audiencia, pues la expectación es máxima de cara al próximo domingo, cuando la entrevista sea emitida en su totalidad, desvelando qué le sucedió que tanto la hundió y, de paso, qué hay de cierto sobre que su último tema tenga relación directa con su prima, Rocío Carrasco.